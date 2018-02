MSF pide a la comunidad internacional que aumente la respuesta para ayudar a los 280.000 desplazados en Idlib

Un coordinador de la ONG en Siria denuncia "una clara violación del Derecho Internacional Humanitario" en el conflicto

El coordinador de Médicos Sin Fronteras para el norte de Siria, Luis Montiel, ha reclamado a la comunidad internacional que aumente la respuesta para atender a los 280.000 desplazados internos que hay en la provincia de Idlib desde mediados de diciembre, al tiempo que ha denunciado que los ataques contra hospitales y civiles en el país suponen una clara "violación del Derecho Internacional Humanitario".

"El mensaje para la comunidad internacional es que claramente se aumente la respuesta en soporte para los desplazados internos, estos 280.000 desplazados que desde el 15 de diciembre se han empezado a registrar" a raíz de la ofensiva iniciada por el Ejército sirio, con apoyo de la aviación rusa, en Idlib, provincia controlada por los rebeldes y la antigua filial de Al Qaeda en Siria, ha explicado Montiel, en una entrevista telefónica concedida a Europa Press.

El coordinador de MSF para el norte de Siria ha condenado los dos ataques aéreos contra el hospital de Owdai que han provocado el cierre del centro esta semana y que han acabado con la vida de cinco personas y ha asegurado que desconoce cuándo podrá reabrir sus puertas.

"La información que recibimos del hospital es que hubo cinco personas que murieron y seis personas sufrieron heridas. De las seis, tres eran personal médico del hospital. Hasta hoy, el hospital está inoperativo y no sabemos hasta cuándo lo estará", ha afirmado.

Montiel ha subrayado que el cierre de este hospital "empeora aún más" la situación de la población local y de las personas que han llegado en el último desplazamiento masivo en el sur de Idlib. "Este era un hospital central, un hospital que realizaba más de 3.800 consultas mensuales, lo que implica un gran impacto en la salud de la población de la zona y la población recién llegada por los desplazamientos", ha explicado.

El responsable de MSF ha señalado que la intervención de la ONG se ha centrado en atender a los "más de 280.000 desplazados" registrados desde hace mes y medio por el recrudecimiento de la violencia en el sur de la provincia de Idlib.

"Como estamos en periodo de invierno y el invierno es bastante crudo en esa zona de Siria, las temperaturas suelen bajar de cero. MSF decidió aumentar la respuesta en capacidad médica en distintas estructuras a través de las donaciones de material médico y medicinas. Hemos comenzado con una distribución de kits no alimenticios para cubrir las necesidades básicas de estos 280.000 desplazados internos que hay en la zona", ha relatado.

Sobre el resto de centros médicos que opera MSF y los que apoya en el norte de Siria, Montiel ha dicho que los distintos hospitales siguen operativos y ha subrayado la necesidad de atender a esos 280.000 desplazados en pleno invierno en Idlib. "La magnitud (de la emergencia) es muy grande de verdad", ha afirmado, antes de explicar que MSF está distribuyendo kits de abrigo y de higiene y está apoyando a los recién llegados con clínicas móviles y respaldo a varios hospitales.

Preguntado sobre si cree que en Siria hay un patrón para atacar instalaciones sanitarias, el responsable de MSF ha considerado que en este conflicto no se han respetado las leyes de la guerra. "Se ha visto en distintos momentos que no se respetó el Derecho Internacional Humanitario, que no se respetaron las estructuras para civiles, que no se respetaron los hospitales... Lo que se puede ver a lo largo del tiempo aquí es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario", ha asegurado.

Por último, ha dejado claro que ONG tiene como prioridad ahora en el norte de Siria atender a los desplazados que están en Idlib. "Tener 280.000 desplazados es bastante preocupante. Para MSF, es una prioridad operacional responder a esto. En seis semanas, es un volumen de gente muy grande. Estamos focalizados en esto. El invierno en Siria es muy crudo y sabemos las consecuencias que puede tener esto a nivel de salud en la población desplazada", ha concluido.