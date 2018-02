O.Próximo.- La UE anuncia ayuda adicional de 42,5 millones de euros para los palestinos

31/01/2018 - 13:12

La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de ayuda de 42,5 millones de euros para apoyar a los palestinos coincidiendo con la reunión ministerial extraordinaria de los principales donantes a la Autoridad Palestina de este miércoles en Bruselas convocada tras el polémico anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada.

BRUSELAS, 31 (EUROPA PRESS)

"Acabamos de adoptar un nuevo paquete de 42,5 millones", ha anunciado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en rueda de prensa conjunta con la ministra de Exteriores noruega, Ine Eriksen Soreide.

En concreto, 14,9 millones se destinarán a actividades en Jerusalén Este para preservar el carácter palestino de la ciudad, paliar la pobreza y el deterioro socioeconómico preocupante --incluido proyectos para apoyar al sector privado, los jóvenes y la educación-- y otros 27,6 millones contribuirán a la construcción de un Estado palestino "democrático y que rinda cuentas" y a apoyar reformas "dirigidas", la consolidación fiscal, reforzar a las pymes, apoyo a la sociedad civil y el acceso a servicios básicos como el agua y la energía a la población palestina.

La jefa de la diplomacia europea ha recordado que la UE y los Estados miembro son el principal donante a Palestina y que la nueva ayuda es adicional a los 107 millones de euros canalizados para la Agencia de Apoyo a los Refugiados Palestinos de la ONU (UNWRA) en 2017.

La UE también ha aportado otros 158,1 millones de ayuda directa a la Autoridad Palestina y 18 millones más para inversiones productivas en los territorios palestinos. La ayuda total de la UE a Palestina se elevó a cerca de 359 millones.

URGE RELANZAR NEGOCIAICONES DE PAZ

Tanto Mogherini como la ministra noruega, cuyo país preside al grupo de donantes a Palestina, han subrayado la necesidad de relanzar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos y han dejado claro que no hay alternativa a la solución de dos Estados.

"La base y objetivo de nuestra implicación es y sigue siendo la solución de dos Estados, con Jerusalén como capital de ambos", ha recalcado Mogherini, que ha recordado que "la razón de ser del grupo de enlace ad hoc", como se conoce al grupo de donantes a Palestina, "es el objetivo compartido de una solución de dos Estados" y no busca "sustituir" sino "acompañar, facilitar, sostener el proceso político".

Los principales países donantes, incluido Estados Unidos y socios clave de la región como Egipto y Jordania, discutirán en la reunión "vías de reanudar un proceso político que llevaría a esta solución de dos Estados", ha explicado Mogherini, que ha avisado de que "cualquier marco de negociación debe ser multilateral y debe implicar a todos los actores, socios que son esenciales en este proceso", incluido Estados Unidos.

"Estados Unidos es esencial para cualquier proceso que tenga una oportunidad realista de tener éxito", ha zanjado Mogherini, que ha insistido en la necesidad de esperar a ver el plan de Washington para relanzar el proceso de paz.

"No tenemos por ahora detalles ni siquiera un calendario", ha admitido Mogherini, que ha dejado claro que todo plan solo puede basarse "en los Acuerdos de Oslo y en la perspectiva de dos Estados"."Nada sin Estados Unidos, nada con Estados Unidos únicamente", ha resumido la jefa de la diplomacia europea, al ser preguntada cómo resolver el rechazo de los palestinos al papel de mediación de Washington tras su polémica decisión sobre Jerusalén y tras dejar claro que la UE jugará su papel "pleno" pero "no tiene por objetivo sustituir a nadie".

La ministra noruega, que visitó la región hace dos semanas, ha admitido que la situación es "difícil" pero ha insistido en la necesidad de "comenzar a construir algo de confianza" entre las partes."Convocamos esta reunión para no perder la esperanza", ha resumido, insistiendo en la necesidad de "volver a colocar el proceso en sus raíles". "No queremos perder la esperanza, creo que las partes no quieren perder la esperanza", ha remachado.