Macron recomienda "contención" a Erdogan y le exige respetar la soberanía siria en su ofensiva contra los kurdos

31/01/2018 - 13:29

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recomendado a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que actúe con "contención" contra los kurdos sirios y le ha instado a respetar la soberanía siria en la operación militar que su Ejército está llevando a cabo en el enclave kurdo de Afrin, situado en el país vecino.

PARIS, 31 (EUROPA PRESS)

"He hecho un llamamiento a la precaución y a la contención y he mostrado preocupación desde el inicio de esta ofensiva. Si resulta que esta operación militar tiene otro objetivo que no sea la lucha contra el terrorismo potencial en la frontera turca, si se descubre que es una operación de invasión, esta campaña presenta un problema real", ha declarado el mandatario francés a 'Le Figaro'.

Macron ha indicado que la campaña que está llevando a cabo Turquía en Afrin contra las milicias kurdas sirias "será tema de discusión y requerirá la toma de decisiones entre europeos y, de manera más amplia, entre aliados" ya que "cambia la naturaleza" de la intervención turca en Siria. El mandatario ha añadido que se pondrá en contacto con Erdogan en los próximos días.

La ofensiva de Afrin recibe el nombre de 'Rama de olivo' y fue puesta en marcha por Turquía el pasado 20 de enero, cuando Estambul ordenó el bombardeo de posiciones del Partido de Unión Democrática (PYD), la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Estos últimos han llevado a cabo una larga serie de atentados en suelo turco.

UNA SOLUCIÓN INCLUSIVA

Teniendo en mente el Congreso Nacional del Diálogo Sirio celebrado este martes en Sochi (Rusia), Macron ha añadido que "uno no puede promover una situación segura sobre el terreno si no respeta la sobernaía siria contra un enemigo (los kurdos) que no es el Estado Islámico".

"Quiero trabajar con los jordanos que acogen a tantos refugiados y que en torno a los jordanos podamos construir una auténtica solución que incluya a los saudíes, a los estadounidenses y a los egipcios", ha destacado el presidente francés. "Quiero convencer a los turcos y a los rusos de que esta solución es posible. De esta manera, la oposición siria se sentará a la mesa de negociaciones y los rusos y los turcos tienen que hacer que el régimen haga lo propio", ha añadido Macron.