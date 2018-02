Dos filmes con argentino Pérez Biscayart, favoritos a los premios César

AFP 31/01/2018 - 14:43

Los filmes "120 pulsaciones por minuto" y "Nos vemos allá arriba", ambos con el argentino Nahuel Pérez Biscayart, son los grandes favoritos para los premios César del cine francés, en los que el intérprete fue nominado a mejor actor revelación.

Recompensada con el Gran Premio de Cannes y dirigida por Robin Campillo, "120 pulsaciones por minuto" cuenta con 13 nominaciones, las mismas que "Nos vemos allá arriba", de Albert Dupontel, adaptación de la novela epónima, ganadora del prestigioso premio Goncourt.

Pérez Biscayart fue nominado como mejor actor revelación por su papel en la cinta de Campillo, en la que interpreta a un miembro activo de una asociación de lucha contra el sida, infectado con el virus. En la misma categoría, también compite su compañero de reparto Arnaud Valois.

La cinta, especialmente aplaudida en el último Festival de Cannes, narra la historia de la asociación francesa Act Up, a la que Campillo ingresó en los años 1990 y cuyo combate contribuyó a que la sociedad y las autoridades dejaran de dar la espalda a las víctimas de la epidemia del sida.

"Me encantó esta película, no pudo gustarme más. Me emocionó desde el principio de todo hasta el final", dijo en Cannes el presidente del festival, Pedro Almodóvar.

Pérez Biscayart, de 31 años y nacido en Buenos Aires, que saltó a la fama con este filme, también forma parte del reparto de "Nos vemos allá arriba", sobre la primera guerra mundial.

La 43ª ceremonia de entrega de los César tendrá lugar en París el 2 de marzo, presentada por la actriz y cantante Vanessa Paradis.

Entre las intérpretes nominadas, destacan Juliette Binoche ("Un sol interior) y Charlotte Gainsbourg ("La promesse de l'aube"); y entre los actores, figuran entre otros Dupontel - protagonista de su cinta - y Louis Garrel por su interpretación como Jean-Luc Godard en "Mal genio".

La española Penélope Cruz recibirá un César de honor por el conjunto de su carrera.

Al premio a la mejor película extranjera competirán la oscarizada "La la land", de Damien Chazelle, la sueca "The Square" - ganadora de la Palma de Oro de Cannes -, la rusa "Sin Amor", "The Nile Hilton incident", de Tarik Saleh, "Dunkerque", de Chistopher Nolan, "L'échange des princesses", de Marc Dugain, y "Noces", de Stephan Streker.

Por primera vez, la cita más importante del cine francés recompensará la película más taquillera en el país, tras haber sido criticada por sus selecciones juzgadas demasiado alejadas de los gustos del gran público.

