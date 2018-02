Los grupos políticos de la Eurocámara pactan destituir a un vicepresidente polaco de la institución

1/02/2018 - 17:43

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo han acordado destituir al polaco Ryszard Czarnecki como vicepresidente de la institución por haber cometido una "falta grave" al haber comparado a la eurodiputada Róza Thun, también polaca, con los colaboradores de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

Esta decisión ha sido tomada por la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara --que reúne a los líderes de los partidos políticos que componen el Hemiciclo-- y se someterá a votación el próximo miércoles en el pleno de la institución, donde tendrá que obtener una mayoría de dos tercos de la Cámara para ser aprobada formalmente.

El motivo de esta decisión es que Czarnecki --que milita en el Partido Ley y Justicia (PiS), la formación que gobierna Polonia-- comparó a Thun con los ciudadanos polacos que colaboraron con el régimen nazi en Polonia durante los años de ocupación, una afirmación considerada como una "falta grave" por los líderes de los diferentes grupos.

La eurodiputada forma parte del principal partido opositor polaco, Plataforma Cívica (PO), que es también el partido del actual presidente del Consejo europeo, Donald Tusk. En la Eurocámara, Czarnecki pertenece al grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), mientras que Thun es eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE).

Los eurodiputados tendrán que nombrar un nuevo vicepresidente de la institución en el caso en que la Cámara apoye finalmente la destitución de Czarnecki.

No obstante, el Parlamento Europeo ha subrayado en un comunicado que la propuesta de la Conferencia de Presidentes no busca señalar a Polonia o al grupo ECR, sino "simplemente expresar la opinión de los líderes políticos de que el señor Czarnecki no debería representarles más".