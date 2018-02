Al menos dos menores heridos en un tiroteo en un instituto de Los Angeles

La Policía de Los Angeles (EEUU) ha detenido a una estudiante como sospechosa de un tiroteo que este jueves ha dejado dos alumnos heridos en una escuela en la ciudad californiana.

El tiroteo ha tenido lugar dentro de un aula de la escuela Sal Castro Middle School en el distrito de Westlake, situado al oeste del centro de Los Angeles.

Al menos dos estudiantes de 15 años han sido alcanzados por las balas. Uno de ellos es un chico que ha recibido un disparo en la cabeza y su estado es crítico pero estable. La otra víctima por arma de fuego es una joven que ha recibido un disparo en la muñeca y cuya condición es estable.

Además, el Departamento de Bomberos ha explicado que un adulto y dos estudiantes más han sufrido abrasiones o rozaduras, aunque no han sido causadas por las balas.

Las imágenes de las televisiones locales mostraron a las fuerzas de seguridad registrando a los alumnos y escoltándolos fuera de la escuela.

La Policía de Los Angeles ha declarado como segura la escuela Sal Castro Middle School tras rastrear toda la instalación. El tiroteo se registró hacia las 9 de la mañana (17:00 horas GMT).

