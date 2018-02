Trump se reúne con un grupo de desertores norcoreanos en la Casa Blanca

3/02/2018 - 3:40

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este viernes con varios desertores norcoreanos en la Casa Blanca, donde han abordado la situación actual de los Derechos Humanos en el país asiático, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El magnate ha invitado a ocho desertores al Despacho Oval, donde han hablado de los abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Corea del Norte y de la calidad de vida de los desertores una vez abandonaron territorio norcoreano.

"Es un lugar difícil en el que vivir y a la gente no le está gustando", ha aseverado Trump. "Existe un gran peligro", ha añadido en relación con los actos de deserción llevados a cabo por ciudadanos norcoreanos en el último año. "Parece que cada vez sucede más a menudo", ha destacado el magnate.

La reunión en la Casa Blanca ha tenido lugar en el marco de un incremento de las comunicaciones entre las dos Coreas de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán este mes en la localidad surcoreana de PyeongChang.

El presidente estadounidense rindió homenaje este miércoles durante el discurso sobre el Estado de la Unión a Ji Seong Ho, que desertó junto a su familia en 2006. "Su historia me ha impresionado", ha aseverado Trump.

Ji perdió su pierna izquierda y una mano en los años 90 debido a la malnutrición, pero logró desertar a China y trasladarse posteriormente a Corea del Sur, donde comenzó a hacer campaña en contra de la hambruna y a favor de los Derechos Humanos en Corea del Norte.

En una rueda de prensa tras el encuentro, Ji ha indicado que el tratamiento del presidente ha sido cordial. "Trump ha dicho que somos amigos y me ha explicado que me he convertido en una súper estrella desde el discurso del Estado de la Unión, así que me he sorprendido pero no se ha dado ninguna situación extraña", ha aseverado.

"Me pregunto a mí mismo si realmente estoy en Washington. ¿Me estoy reuniendo con el presidente?", ha manifestado. "Había una atmósfera agradable", ha añadido Ji.