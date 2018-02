Policía británica investiga nueve acusaciones de agresión sexual contra productor Weinstein

AFP 3/02/2018 - 19:31

La policía británica investiga acusaciones de agresión sexual de nueve mujeres hasta el momento contra el productor estadounidense Harvey Weinstein, informó la agencia Press Association este sábado.

Scotland Yard confirmó a PA que su "Operación Kaguyak" concierne la investigación de 14 casos en total, presentados por nueve mujeres.

Las últimas acusaciones fueron presentadas el 13 de noviembre por una mujer que asegura que fue agredida por el otrora poderoso productor de Hollywood en Londres en 2011, y previamente en otro país en 2010.

El escándalo Weinstein sigue tomando amplitud a medida que aparecen nuevas acusaciones en su contra.

El caso estalló tras unos artículos publicados por el diario New York Times y el semanario The New Yorker el año pasado.

Más de 50 mujeres, entre ellas estrellas de Hollywood como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, acusan al productor de 65 años de agresiones, abuso o acoso sexual. Él niega los cargos.

