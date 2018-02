Bruselas pide resolver primero disputas fronterizas a candidatos a adhesión a la UE

La Comisión Europea advirtió este martes a los países de los Balcanes que deben primero resolver sus disputas fronterizas antes de adherirse al bloque, una idea plasmada en su nueva estrategia para esta región.

"No habrá nuevas ampliaciones hacia los países de los Balcanes sin que los problemas fronterizos se hayan resuelto primero, antes de cualquier adhesión", dijo en la mañana su titular Jean-Claude Juncker ante la Eurocámara reunida en Estrasburgo (noreste de Francia).

Bruselas presentó este martes su estrategia para los Balcanes occidentales, donde varios países nacidos de la extinta Yugoslavia como Macedonia, Montenegro y Serbia, así como Albania, optan a la adhesión. Kosovo y Bosnia-Herzegovina también estaría interesado en integrar el bloque.

Aunque el ejecutivo comunitario trabaja con una fecha "indicativa" del año 2025 para las próximas adhesiones, en palabras de Juncker, su estrategia establece que los candidatos deben cumplir todos los requisitos para su integración, entre ellos haber solucionado sus conflictos territoriales.

La Comisión busca evitar así problemas como el que opone a los dos únicos países de la ex Yugoslavia, actualmente miembros del bloque: Croacia y Eslovenia. Ambos se disputan desde su independencia en 1991 la bahía de Piran, en el mar Adriático.

"Este problema entre Eslovenia y Croacia debe resolverse rápidamente", indicó Juncker, para quien esto no debe volver a pasar. "Estos problemas [fronterizos] deben resolverse antes de que haya una ampliación", apuntó.

Los países deben realizar también "reformas profundas" en materia judicial, de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como en materia económica para "poder abordar las debilidades estructurales" o "la elevada tasa de desempleo", indicó la Comisión en un comunicado.

"No me gustaría que en 5, 10, 20 años nos lamentemos de no haber utilizado el potencial de integración si hay un aumento de la radicalización, del crimen organizado y de los conflictos", dijo en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en Estrasburgo.

Los europeos desvelan su estrategia en un momento en que Rusia intenta lograr una mayor influencia en la región y China despliega sus encantos económicos. Y, en ella, anuncian seis iniciativas para "apoyar la transformación" de los Balcanes en ámbitos como el Estado de Derecho, energía, seguridad y migración.

La UE comenzó sus negociaciones de adhesión con Serbia a principios de 2014 y con Montenegro, que se independizó de su vecino en 2006, dos años antes, y expresó este martes su disposición a preparar la apertura de estas discusiones con Albania y Macedonia.

"Siempre que se cumplan los criterios", precisó Bruselas, que comenzará también a elaborar un "dictamen" sobre la solicitud de adhesión de Bosnia-Herzegovina. Sobre Kosovo, dijo que podrán avanzar "en la senda europea cuando las circunstancias objetivas lo permitan".

El caso de Kosovo es particular. Cinco países de la UE, entre ellos España y Grecia no reconocen su independencia de Serbia, si bien, según una fuente europea, los 28 estarían de acuerdo en que se trata de un candidato potencial.

