"Es una pesadilla", resumen los canadienses el frío en Pyeongchang

AFP 6/02/2018 - 18:46

A la espera de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, el frío glacial copa las conversaciones en Pyeongchang, donde incluso los canadienses, habituados a las bajas temperaturas, hablan de una "pesadilla".

La temperatura más alta del martes fue de -7ºC, aunque los fuertes vientos hacían aún más baja la sensación térmica. La noche del martes al miércoles, el mercurio caerá hasta los 20º bajo cero.

"Es la humedad lo más duro. No sólo hace frío, sino que congela la sangre", explica Kevin Boyer, deportista canadiense de skeleton.

"Lo peor es el viento. Cuando paseas por la villa olímpica es una pesadilla", añade el deportista originario de Edmonton. "Es raro viniendo de Canadá, donde estamos acostumbrados al frío, pero aquí es un frío que yo nunca viví".

Las bajas temperaturas podrían obligar a deportistas y oficiales a renunciar a la ceremonia inaugural, que tendrá lugar el viernes en un estadio sin techo.

La delegación italiana ya dio orden a sus miembros que sufren problemas cardíacos o de diabetes que no acudan a la ceremonia, y pidió a sus deportistas que permanezcan en movimiento durante toda la ceremonia.

Aunque eso no parece ser impedimento para que Kevin Boyer viva in situ el inicio de los Juegos. "Son mis primeros Juegos Olímpicos y estoy muy impaciente por participar en la ceremonia de apertura con el equipo de Canadá", declaró.

"He pasado toda mi vida persiguiendo este sueño, así que voy a participar en esta ceremonia con una sonrisa, haga viento o nieve. No me importa estar de pie durante horas", indicó su compañero Barrett Martineau.

La buena noticia para los deportistas y los 35.000 espectadores que se esperan es que las temperaturas deberían subir el viernes, y podrían incluso superar los 0ºC a lo largo del día.

