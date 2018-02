Maduro puede asistir a Cumbre de las Américas, dice presidente Kuczynski

AFP 7/02/2018 - 17:14

El presidente Nicolás Maduro puede "venir" a la Cumbre de las Américas de Lima en abril, pero "veremos cómo lo reciben los venezolanos" en Perú, sostuvo el miércoles el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Él está invitado, él puede venir, pero ya veremos cómo lo reciben los venezolanos que están en el Perú en decenas de miles", dijo a la prensa Kuczynski luego de inspeccionar avances de obras de agua potable en Lima.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, confirmó el martes que el mandatario venezolano asistirá a la cumbre de mandatarios de las Américas de Lima, tras recibir una invitación de su homólogo peruano.

El ministro publicó un facsímil de la carta de invitación firmada por Kuczynski, con quien Maduro sostiene una agria polémica en medio de la cual los dos países expulsaron a sus representantes diplomáticos en agosto pasado.

Kuczynski, que ayudó a conformar el Grupo de Lima de 14 naciones americanas -que busca una salida democrática a la profunda crisis de Venezuela-, coincidió en sus posturas hacia Caracas con el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, durante su visita a Lima esta semana.

Maduro "asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América Latina y Caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú", señaló Arreaza, en Twitter.

Pero la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, dijo el miércoles que el gobierno venezolano no ha respondido oficialmente a la invitación para asistencia de Maduro a la VIII Cumbre de las Américas se realizará en Lima entre 13 y 14 de abril.

"Él no ha respondido aun formalmente si va venir o no. Hay declaraciones, pero formalmente no hay respuesta", dijo a la radio RPP Aljovín.

Lima invitó a la cumbre a representantes de los más de 30 países del hemisferio, Venezuela incluida.

Por su parte, la representante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela en Lima, Paulina Facchin, dijo que la comunidad venezolana en el Perú alista una manifestación en rechazo de la llegada de Maduro a Lima.

"Desde que el dictador Maduro anunció que vendría se convocó en la comunidad venezolana a una manifestación pacífica en el marco de la legalidad del Perú durante el mes de abril en repudio a su visita", dijo Facchin al diario El Comercio.

El líder opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidió formalmente a fines de enero al presidente Pedro Pablo Kuczynski no invitar a Maduro a la cumbre.

La VIII cumbre de las Américas tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

cm/rsr