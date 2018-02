De una diversión a ser olímpica en seis meses, de Colombia a Corea en una semana

Su clasificación fue tan tardía e inesperada que Laura Gómez ni siquiera dispone de uniforme olímpico. Esta colombiana se inició en el patinaje de velocidad sobre hielo seis meses atrás, por diversión, y hace siete días recibió en su casa una invitación para participar en Pyeongchang-2018.

"Todavía estoy que no me lo creo", confesó la joven patinadora de 27 años, a 48 horas del inicio de los Juegos de Invierno-2018.

"Estar en Corea es una sorpresa enorme, no sé cómo estoy aquí", añadió la que se convertirá en la primera colombiana en participar en pruebas olímpicas de patinaje de velocidad, a igual que su compatriota Pedro Causil.

"Comencé (en el patinaje de velocidad) en julio, y era sólo para divertirme... y ahora estoy aquí para los Juegos Olímpicos", comenta sobre el sueño que está viviendo.

Laura Gómez ya sabía patinar. Representó a Colombia en competiciones de roller. Después de unos meses de entrenamiento sobre hielo, estaba en un listado de reservas para las pruebas de patinaje de velocidad en Pyeongchang, y se benefició de la exclusión de deportistas rusos por el escándalo de dopaje.

"No me daba con la puntuación que tenía para clasificar y estaba en la lista de reserva en el número dos. Tenía que estar esperando a que alguien se lesionara o se retirara, y cuando se supo que la federación rusa no podía tener participantes yo entraba, pero no me avisaron hasta el 25 de enero y estaba esperando algo oficial ya que no tenía nada confirmado", explicó.

Luego de la sorpresa de su convocatoria, le esperan en Pyeongchang temperaturas por debajo de los -20°C.

"Hace frío, es horrible porque estamos acostumbrados al verano a lo largo del año", comentó la colombiana. Pero esto es el crudo invierno y está bien, ¡estamos en los Juegos Olímpicos de Invierno!", relativizó.

