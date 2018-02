Kilian Jornet finaliza cuarto en Puy-Saint-Vicent tras cuatro meses de ausencia

AFP 8/02/2018 - 16:48

Un sol radiante, una nieve prodigiosa y el marco idílico de los Altos Alpes: El fenómeno de la montaña Kilian Jornet saboreó este jueves su regreso a la competición con un cuarto puesto en la prueba de Puy-Saint-Vincent de la Copa del Mundo de esquí de montaña.

Tras una hora, 26 minutos y 44 segundos, el español entró en línea de meta en cuarta posición en esta cuarta etapa de la Copa del Mundo, ganada por el italiano Robert Antonioli (1h 26min 13sec).

Jornet volvió a competir tras una operación en los hombros el 20 de octubre. Víctima de un grave accidente de esquí hace cuatro años, Jornet sufre habitualmente dolores en las articulaciones de los hombros.

"Estoy supercontento porque no tenía dolores en los movimientos raros, no he sentido debilidad a nivel de hombros. Y fue bueno ver que el nivel de forma ha vuelto, que podía estar en la lucha. Las sensaciones fueron superbuenas", señaló a la AFP.

Tras su regreso, el deportista de 30 años, el único en competir en alpinismo, trail y esquí de montaña, se preparará para la mítica carrera Pierra Menta (14-17 marzo).

A continuación planificará su temporada de verano: "Tengo algunas ideas sobre proyectos de montaña. Quiero hacer cosas interesantes, probarme en montaña, hacer cosas que me hagan soñar. Pero este año no tengo programados grandes proyectos".

