El primer oro surcoreano en Pyeongchang homenajea al ruso An, vetado por COI

El especialista de short-track Lim Hyo-jun, que dio a Corea del Sur su primera medalla de oro en 'sus' Juegos Olímpicos de Pyeongchang, este sábado en 1.500 metros, quiso rendir homenaje al ruso Viktor An, leyenda de la disciplina, vetado para esta cita por el COI.

"Cuando vi a An correr en 2006, comencé a soñar con ser algún día medallista olímpico. Viktor me dijo que podía conseguirlo. He recibido muchos consejos de su parte. Le respeto mucho. Le doy las gracias por esta victoria", declaró Lim en conferencia de prensa.

An, seis veces campeón olímpico de short-track, de origen surcoreano antes de nacionalizarse ruso antes de los Juegos de Sochi-2014, forma parte de un grupo de 47 deportistas a los cuales el Comité Olímpico Internacional decidió no invitar a Pyeongchang-2018, por las sospechas de dopaje que pesan sobre Rusia y que hacen que el país esté suspendido para este evento.

"Cuando supe la noticia (de la baja definitiva de An) fue algo terrible. Hubiera sido un honor correr contra él", añadió el campeón de este sábado.

Semen Elistratov, bronce en estos 1.500 metros, dio a los "Atletas Olímpicos de Rusia" su primer podio en los Juegos de Pyeongchang.

"Esta medalla de bronce se la dedico a todos los deportistas que no pudieron venir a los Juegos Olímpicos", subrayó.

Los atletas rusos autorizados a competir no lo pueden hacer por su país, sino bajo bandera olímpica.

