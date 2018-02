¿Pyeongchang o Pyongyang? Cuando los usuarios de Twitter sitúan los JO en Corea del Norte

AFP 10/02/2018 - 17:35

Ya han sido bautizados como los "Juegos de la Paz" porque han sido escenario de un reencuentro deportivo y diplomático entre las dos Coreas, pero algunos usuarios de Twitter han ido más lejos en los últimos días y confunden esa localidad surcoreana, Pyeongchang, con la capital del vecino comunista del norte.

Centenares de personas en la popular red social han utilizado a menudo la denominación "Pyongyang2018", aparentemente producto de la simple ignorancia.

La ortografía es parecida, pero hay un mundo de diferencia entre Pyongyang, la aislada capital de Corea del Norte, y Pyeongchang, una ciudad provincial y abierta al mundo con motivo de la cita olímpica.

El número de mensajes con la mención "Pyongyang2018" fue destacable especialmente durante la ceremonia de apertura del viernes, en la que los atletas de los dos países desfilaron juntos.

"No me sorprende la cantidad de gente que está tuiteando #Pyongyang2018 en lugar de #PyeongChang2018, pero no deja de ser molesto", se quejó un usuario desde Washington.

En el pasado, a algunos la confusión les salió más cara.

En 2014 Naciones Unidas organizó una conferencia en Pyeongchang. Una delegación de Kenia se confundió y voló por error a Pyongyang.

Como aterrizaron sin visas, los atribulados miembros de la delegación fueron retenidos e interrogados durante cinco horas por agentes de aduanas norcoreanos, que además les infligieron una multa de 500 dólares.

Para reforzar las diferencias, las autoridades provinciales de decidieron rebautizar la estación de esquí "PyeongChang", con una "C" en mayúsculas.

pst/th/jz/pa