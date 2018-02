Mary Lou McDonald sucede formalmente a Gerry Adams al frente del Sinn Féin

10/02/2018 - 17:38

La dublinesa Mary Lou McDonald has sido elegida formalmente este sábado como presidenta del partido republicano irlandés Sinn Féin y releva así al histórico líder Gerry Adams.

DUBLÍN, 10 (EUROPA PRESS)

McDonald ha sido elegida en un congreso extraordinario del partido celebrado en Dublín en el que han participado 1.500 delegados y era la única candidata para el cargo, que ya ocupaba de forma interina desde el pasado 20 de enero.

"El Sinn Féin ha crecido rápidamente en los últimos años. Queremos duplicar otra vez el tamaño de nuestro partido en los próximos años" con el objetivo claro de gobernar tanto en Dublín como el Belfast, ha afirmado McDonald en su primera intervención tras su elección.

La nueva líder del Sinn Féin ha hecho un llamamiento a "construir una Irlanda próspera, unida; una Irlanda en la que la gente tenga un trabajo digno, justicia y contratos seguros". "Esto ya no va de verde y naranja. Va de derechos", ha añadido en referencia a los colores tradicionales de republicanos y unionistas norirlandeses.

Así, ha subrayado su compromiso con la formación de un gobierno de cooperación en Irlanda del Norte y ha asegurado que las negociaciones para lograrlo siguen adelante. En cualquier caso ha subrayado que el objetivo es "simplemente coser el norte y el sur y volver a nuestros asuntos".

"La guerra ha terminado. No vale la pena entrar en reproches. No tenemos que estar de acuerdo con respecto al pasado. Solo tenemos que estar de acuerdo en que el pasado no se repita jamás. En lo demás podemos estar de acuerdo o no", ha añadido.

En cuanto al referéndum que se celebrará en mayo o junio sobre la derogación de la Octava Enmienda de la Constitución irlandesa que prohíbe tajantemente el aborto, McDonalds ha confirmado que el Sinn Féin "hará una campaña entusiasta a favor de la derogación", aunque ha reconocido que parte de sus simpatizantes no comparten esta postura.

Junto a McDonald ha sido también elegida para vicepresidenta Michelle O'Neill, líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte. O'Neill también ha destacado la disposición del partido a gobernar en Irlanda del Norte y también en Dublín.

El viernes por la noche, Gerry Adams publicó un comunicado respaldando las negociaciones para la formación de un gobierno de coalición con los unionistas en Belfast y destacó el "brillante futuro" del partido con McDonlds y O'Neill.