Una antigua empleada de Oxfam denuncia más casos de abusos sexuales entre el personal de la ONG

13/02/2018 - 14:23

Evans critica que la comisión parlamentaria y el Gobierno no actuaron tampoco ante las denuncias que ella misma les trasladó

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Hellen Evans, quien entre 2012 y 2015 estuvo al frente de la comisión de salvaguardas de Oxfam Reino Unido encargada de investigar abusos por parte del personal de la misma, ha denunciado que durante su labor descubrió otros abusos, incluidos a menores en tiendas de la organización en el país, pero ni ONG ni la comisión parlamentaria pertinentes adoptaron medidas contra ello.

En un comunicado, Evans ha explicado que en 2012 la ONG le encargó abordar los posibles casos de explotación sexual y abusos cometidos por su personal a raíz de lo ocurrido en Haití, donde el director de la ONG y otros seis miembros del personal contrataron a prostitutas, algunas de las cuales serían menores, con fondos de la organización, según desveló 'The Times'.

Según la antigua trabajadora, que actualmente es concejal laborista en Oxford, "Haití no fue un incidente aislado" sino que había una "cuestión sistemática" como lo demuestra el hecho de que el número de denuncias recibidas y publicadas en un informe anual por la ONG pasó de 12 en 2012/2013 a 39 en 2013/2014, de los 20 se sostuvieron total o parcialmente.

"Sin embargo, a medida que la escala del problema se conocía la organización no adopto los pasos necesarios para responder", ha lamentado Evans.

En este sentido, ha explicado que en diciembre de 2014 se realizó un sondeo confidencial entre los trabajadores en tres países que reveló que "uno de cada diez empleados habían sido testigos o experimentado una agresión sexual" y en el caso del personal en uno de los países el 7 por ciento "fueron testigos o experimentaron violación o intento de violación".

En el mes siguiente, "recibimos tres denuncias de abuso de menores en nuestras tiendas (en Reino Unido) y dos denuncias de explotación sexual de beneficiarios junto con otras denuncias en el extranjero", ha precisado la antigua empleada, que asegura que trasladó sus "preocupaciones" a los responsables de la ONG y les pidió más fondos para investigarlo.

Sin embargo, la repuesta fue que se realizaría una "revisión estratégica", por lo que Evans llegó a la conclusión de que su situación en la ONG "no era sostenible" y, "frustrada ante la falta de un compromiso serio de cambio", dejó su cargo.

"LA ESCALA DE ABUSO SEXUAL ERA MÁS AMPLIA"

Tras ello, en junio de 2015, acudió a la comisión de ONG del Parlamento británico para informarle de que "Oxfam no estaba informando de incidentes de explotación sexual y abuso (...), de que la escala del abuso sexual probablemente era más amplia de lo que había estado informando Oxfam y de que se estaba poniendo en peligro a niños de más de 14 años en las tiendas de Reino Unido".

Según Evans, la comisión parlamentaria no se puso en contacto con ella, por lo que optó por trasladar sus preocupaciones a su diputado local quien escribió a varios organismos, incluido el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) y el comisionado del Menor, pero "no se tomó ninguna acción en consecuencia". La comisión parlamentaria terminó poniéndose en contacto con ella el pasado octubre, tras publicar 'The Times' otra información sobre la actuación de Oxfam.

En su comunicado, la antigua trabajadora ha explicado que ha optado por hablar ahora porque considera que no solo fue Oxfam quien no actuó al respecto, sino que la comisión de ONG y el Gobierno tampoco lo hicieron.

"La gran mayoría de los trabajadores humanitarios trabajan sin descanso (...) para hacer una diferencia positiva. Sin embargo, donde hay una posición privilegiada de poder y confianza, habrá siempre una minoría de personas que busquen abusar de la confianza para beneficio personal", ha lamentado.

"NO SE DEBE USAR COMO EXCUSA PARA RECORTAR LA AYUDA"

"Este asunto no debe usarse como excusa para cortar la ayuda (a Oxfam). Si hacemos eso, entonces debemos mirar a todos los sectores donde se producen tales abusos y analizar el cortarles a ellos también los fondos", ha sostenido Evans.

Ante las denuncias formuladas por su antigua trabajadora, Oxfam ha destacado que su labor animó a la organización a adoptar medidas concretas para mejorar el modo en el que aborda las cuestiones de "salvaguarda", informa Reuters.

"Lamentamos que no actuáramos ante las preocupaciones de Helen mucho más rápido y con más recursos", ha afirmado la ONG. "Hemos duplicado el número de personas a cuatro en nuestro equipo dedicado a la protección y estamos en el proceso de reclutar a dos trabajadores más", ha añadido. Cuando Evans estaba al frente de dicha comisión solo eran dos trabajadores.