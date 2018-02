"Nosotros vivimos para jugar estos partidos", afirma Zidane

"Nosotros no tenemos ninguna presión, nosotros vivimos para estos partidos y queremos jugar estos partidos", afirmó este martes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, sobre el partido de octavos de final de la Liga de Campeones que su equipo juega el miércoles contra el París Saint-Germain.

En la rueda de prensa previa al encuentro de ida de la eliminatoria, Zidane dijo esperar "un gran partido" contra un rival "muy fuerte", aunque cree que la eliminatoria seguirá al 50% de posibilidades para cada equipo hasta el partido de vuelta.

El técnico blanco evitó decir si ha pensado en un marcaje individual para Neymar, la gran estrella del PSG. "Me tengo que guardar las cosas para mí. Veremos mañana", respondió con una sonrisa maliciosa cuando le preguntaron por el delantero brasileño.

Zidane cree que Neymar es un jugador "con grandes cualidades para marcar la diferencia", como el delantero madridista Cristiano Ronaldo, pero dijo que el partido va más allá de un duelo de estrellas entre el sudamericano y el portugués.

El entrenador madridista no reveló qué sistema de juego usará, si un 4-4-2 o un 4-3-3, dibujo táctico habitual para que en la delantera forme la llamada BBC (Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo).

"No es importante el dibujo. Lo importante es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer en el campo. Si jugamos bien, con el equipo que tenemos, hay muchas posibilidades", explicó el francés, quien parece confiar en la experiencia del Real Madrid en la máxima competición europea, que ha ganado en 12 ocasiones.

Zidane negó que la mala situación del Real Madrid en la Liga española convierta el encuentro en una final, para él y para el equipo.

"Yo no tengo nada que demostrar. No pienso en mi futuro, solo en el partido de mañana. Mi futuro no me importa", aseguró.

