Argentina, un país de esquí huérfano de campeones

AFP 14/02/2018 - 11:30

Argentina es junto a Chile uno de los dos países sudamericanos con mayor tradición en los deportes de nieve. Pero el hecho de contar con 19 estaciones de esquí en todo su territorio, muchas de ellas escogidas por europeos para practicar durante el verano boreal, no ha permitido que un deportista rioplatense destace en unos Juegos de Invierno.

"No llegan a 300.000 personas las que viven a menos de cuatro horas de auto de un centro de esquí", explica a la AFP el presidente de la Federación Argentina de Ski y Andinismo, Mariano Rodríguez Giesso.

"En esquí alpino no tenemos más de 300 atletas federados, contando los cadetes. Los resultados para nuestra masa son buenos y en algunas disciplinas como el snowboard excelentes. Además de ello la calidad de los atletas mejora año a año. Un dato más, la temporada de nieve no llega a los 80 días", añade Rodríguez Giesso.

Argentina es un país futbolístico con unos 600.000 federados en el deporte del balón, frente a los apenas 600 de los deportes de nieve, cuando en hockey sobre hierba hay más de 140.000, en básquet unos 150.000 y en rugby 52.000.

"El esquí es un deporte muy caro lamentablemente. En estos momentos hay mucho apoyo económico y por lo tanto es mas accesible. No tenemos la cultura del esquí como los europeos. Para los europeos el esquí es como el fútbol para nosotros", explica Nicol Gastaldi, una de las siete deportistas argentinas en los Juegos de 2018 y abanderada de su país en la ceremonia de apertura.

- Un puesto 16 como mejor resultado -

"Seguro que puede llegar a ser un deporte mas popular y codearse con las potencias mundiales, pero es algo que lleva tiempo, trabajo y sobre todo apoyo económico. En este momento hay mucho apoyo y gente que confía, pero hay que seguir en este camino para que la base de esquiadores sea cada vez mayor hasta que logremos estar entre los mejores", afirma su hermano Seba Gastaldi, también presente en Pyeongchang.

El mejor resultado de Argentina fue un 16º puesto de Osvaldo Ancinas en eslalon en Squaw Valley-1960.

En Sochi-2014, el mejor puesto fue logrado por Macarena Simari Birkner con un vigésimo lugar en la combinada.

Desde 1931 cuenta con el Club Andino Bariloche, que organizó las primeras competiciones nacionales antes de que en 1941 naciera la Federación Argentina de Ski y Andinismo.

Argentina participa en los Juegos de Invierno en pruebas de esquí desde 1948, aunque estuvo en la primera edición, Chamonix-1924, compitiendo en patinaje sobre hielo.

Los argentinos sólo faltaron en 1956 en Cortina D'Ampezzo.

- Estructuras cerca de Buenos Aires -

Steven Williams, representante argentino en snowboard en los Juegos de Corea, cree que tiene que haber un centro de esquí cerca de un gran foco de población.

"Suscribo lo que dijo Pablo Robledo, un esquiador paralímpico, hace unos años. Necesitamos que haya un centro de esquí cerca de Buenos Aires. Eso atraería mas aficionados. Los precios que se manejan en Argentina son un poco elevados y eso hace que no todos puedan esquiar o disfrutar de la nieve. Un buen resultado ayudaría mucho pero no cambiaría el rumbo", explica Williams.

Cecilia Domínguez, representante argentina en esquí de fondo en los Juegos de 2018, opina en el mismo sentido que Williams, que la existencia de un lugar para esquiar cerca de Buenos Aires, ayudaría.

"Lo que importa en Argentina es el fútbol, que no está mal, pero es el deporte más seguido por el público en general y el que más apoyo ha tenido para su desarrollo. En nuestro país casi todo está centralizado en Buenos Aires y es una triste realidad, pero es la realidad al fin. Si bien el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) ha apoyado mucho otros deportes fuera del fútbol y ha puesto muchos recursos a disposición de los deportistas, no existe deporte que no se haga en Buenos Aires y que logre desarrollarse para llegar a un buen nivel internacional, es decir tener alguna medalla olímpica o mundial. En el interior es más difícil todo", explica Domínguez.

Por el momento, el primer objetivo argentino es superar el 16º puesto logrado por Ancinas en 1960.

