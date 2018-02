Ministro francés califica de "calumnia" acusación de "abuso de debilidad" en su contra

AFP 15/02/2018 - 11:51

El ministro de Cuentas Públicas de Francia, Gérald Darmanin, calificó de "calumnia" una nueva acusación en su contra, esta vez por de abuso de situación de debilidad, tras una primera por violación.

"Me enteré sobre esta nueva calumnia en mi contra (...). No sé quién o de qué se me acusa. No tengo nada que reprocharme", dijo Darmanin en una entrevista publicada el jueves por el diario regional La Voix du Nord.

La fiscalía de París abrió el martes una investigación preliminar contra el ministro de Cuentas Públicas del presidente Emmanuel Macron después de que una mujer residente de Tourcoing, ciudad del norte de Francia de la que Darmanin fue alcalde, asegurara que éste le hizo proposiciones sexuales.

Según el semanario Le Point, la mujer solicitó entre 2015 y 2016 ver al alcalde para pedir una vivienda social y fue entonces cuando Darmanin le habría solicitado favores sexuales a cambio del apartamento.

Esta es la segunda acusación contra el joven ministro de 35 años, quien a fines de enero fue acusado por otra mujer de haber abusado de ella hace casi diez años, lo que él niega rotundamente.

vg-rl/meb/acc