Edson Bindilatti, el príncipe brasileño del hielo

AFP 16/02/2018 - 12:00

Con la mirada clavada en el suelo y los movimientos ajustados al milímetro, Edson Bindilatti y sus compañeros del equipo de bobsleigh brasileño perfeccionaban su arrancada hace tres semanas. Todo estaba listo para los Juegos de Invierno, solo faltaba el hielo bajo el ardiente sol del verano paulista.

Sobre un riel montado en la pista de atletismo, el cuarteto que competirá en Pyeongchang empujaba la estructura metálica que sustituye al trineo con el que se lanzará a partir del domingo en la prueba olímpica, cuando los termómetros marquen 40 grados menos en la lejana Corea del Sur.

Estos son los cuartos Juegos para Bindilatti, quien hasta que no entró en el equipo hace casi dos décadas solo conocía el hielo del congelador.

Campeón nacional de decatlón, este corpulento bahiano acababa de cumplir los 20 años cuando el expresidente de la Confederación Brasileña le propuso integrar la selección que estaba formando, atraído por su explosividad como atleta.

Para que entendiera en qué consistía ese deporte de nombre extraño, le recomendó que buscara la película "Cool Runnings" ("Jamaica bajo cero") y se tomara unos días antes de responderle. No hizo falta. Viendo la divertida aventura del equipo caribeño de bobsleigh en los Juegos de Calgary-1988 supo que quería hacer lo mismo.

Aunque su madre adoptiva, sentada a su lado, le dijera horrorizada que ni pensara en lanzarse con un trineo de esos.

"Si me invitan a subir en globo o en la montaña rusa, me hubiera dado miedo porque no me gustan las alturas. Por eso, mucha gente me pregunta: '¿por qué estás en una modalidad en la que vas a 150 km/h, sin cinturón, ni frenos, ni motor?'. No sé, fue amor a primera vista", cuenta sonriendo el ahora piloto del equipo, de 38 años.

En apenas meses, él mismo se encontraba en una situación parecida a la del filme, cuando voló por primera vez a Lake Placid, la estación de montaña donde se entrenan en Estados Unidos.

"Hasta entonces, nunca había visto la nieve. Cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, hacía 10 grados bajo cero y tuvimos que volver corriendo a ponernos todos los abrigos que traíamos", recuerda entre risas el abanderado de la delegación brasileña -formada por diez deportistas-, en Pyeongchang.

Comenzaba entonces su vida entre entre el trópico y el hielo, que en Sao Paulo le tenía sudando por encima de los 30 grados, apenas diez días después de conseguir la doble clasificación para los Juegos (en trineo de dos y cuatro plazas) con el mismo termómetro, pero en negativo, en Estados Unidos.

- Muerte a las 'Bananas' -

El bobsleigh le daría su primer regalo en 2002, cuando cumplió en Salt Lake City el sueño que siempre le negó el atletismo: debutar en unos Juegos Olímpicos.

Bautizados como los 'Frozen Bananas' (Bananas Congeladas), los simpáticos brasileños fueron la sensación en su estreno, pese a acabar entre los últimos. Decidido a mejorar en Turín-2006, Bindilatti dividía sus temporadas entre las competiciones al sol del decatlón y la gira del bobsleigh en el invierno boreal, hasta que en 2009 acabó ganando el hielo.

Luego vendría el escándalo que apartó a la anterior directiva de la Confederación, y que les dejaría fuera de Vancouver-2010, pero él ya había decidido dedicarse íntegramente al trineo, alternándolo con sus trabajos como entrenador personal y de atletismo.

Con Bindilatti liderando la reconstrucción del equipo, y denunciando las irregularidades anteriores, el proceso de madurez de las 'Bananas Congeladas' arrancó poco antes de Sochi-2014, cuando decidieron romper con sus inicios folclóricos para convertirse en los sobrios 'Blue Birds' ('Pájaros Azules'), su nuevo nombre.

"Entendimos que debíamos pasar una idea diferente. Ahora tenemos un respeto muy grande de todos los equipos del mundo de bobsleigh. Hoy Brasil no es un equipo que viene para bromear. Viene para lograr resultados e incomodar", reivindica.

- Nueva era -

Pero solo el nombre no fue suficiente y, tras acabar penúltimos en Sochi, la revolución llegaría en este ciclo olímpico, donde alcanzaron el 21º puesto del ranking mundial, amparados por una nueva directiva que atrajo patrocinadores y optimizó la preparación en casa.

También fue clave la instalación en Sao Paulo de una pista de 'push', construida el año pasado por uno de los miembros del equipo, y que les permite practicar la estratégica arrancada fuera de temporada.

Atrás quedan los entrenamientos en los que empujaban un carro cargado de supermercado, una moto o hasta un auto adaptado. Ahora van por todo.

"Nuestra expectativa es muy grande porque es la mejor preparación que hemos tenido nunca. En los últimos cuatro años, aprendimos mucho sobre la modalidad", afirma orgulloso Bindilatti, que fija el objetivo de los Juegos en acabar entre los 10 o 15 primeros.

Ya no hay techo para los 'Pájaros Azules'.

rs/js/ma