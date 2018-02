Heynckes convencido de que Neuer estará recuperado para el Mundial

AFP 16/02/2018 - 14:01

El entrenador del Bayern Múnich Jupp Heynckes se mostró este viernes convencido de que el arquero Manuel Neuer llegará a tiempo para disputar el Mundial de Rusia-2018, pese a que el titular de la Mannschaft no juega desde el pasado mes de abril.

"Creo absolutamente que jugará antes con nosotros y que irá al Mundial", declaró el entrenador del club bávaro ante la prensa en la víspera del desplazamiento a Wolfsburgo para disputar la 23ª jornada del campeonato.

Heynckes, no obstante no quiso dar una fecha de regreso para Neuer. "No le meto presión, no nos fijamos ningún plazo".

"Manuel está muy bien psicológicamente (...) y está haciendo grandes progresos", añadió el veterano técnico, de 72 años.

Víctima de una fractura del pie izquierdo el pasado mes de abril en un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Neuer quiso avanzar su regreso y disputó cuatro partidos de la Bundesliga en agosto, pero volvió a romperse el mismo pie y caminó con muletas hasta finales del año pasado.

Neuer no ha vuelto a jugar con la selección campeona del mundo desde octubre de 2016, siendo sustituido por el portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen.

