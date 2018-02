Más de 2.000 personas protestan contra Netanyahu tras conocer la recomendación para imputarle por sobornos

16/02/2018 - 14:22

Más de 2.000 personas, según fuentes de la organización, han participado este viernes en Tel Aviv en la 65ª protesta consecutiva contra la corrupción gubernamental y la primera después de las recomendaciones de la Policía para acusar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por soborno.

JERUSALÉN, 16 (EUROPA PRESS)

Los manifestantes han pedido al fiscal general del país, Avichai Mandelblit, que agilice los trámites para decidir lo antes posible si Netanyahu acaba o no imputado.

Los manifestantes se han reunido en el centro de la ciudad con eslóganes como "ministro del crimen", "corrupto, vete a casa", "ni derecha ni izquierda, sino Gobierno del pueblo y no del capital" y "Bibi (Netanyahu) bajo investigación es un peligro para Israel", según informa el diario 'Yedioth Aharonoth'.

El ex Comisionado de Policía Assaf Hefetz también ha asistido a la protesta para prestar su apoyo. "No puedo contemplar la existencia de ningún funcionario público que continúe realizando sus tareas en estas circunstancias", ha dicho. "Es cierto (Netanyahu) que se presume inocente, pero no necesariamente implica que deba seguir en el cargo", ha apostillado.

El fiscal general ha defendido durante un acto en la Universidad de Tel Aviv que no tiene ninguna relación personal con Netanyahu y que no dudará en proceder con la imputación si así lo considera, alegando que debe hacer lo correcto independientemente de que el afectado pueda formar parte del Ejecutivo, según 'The Jerusalem Post'.

Mandelblit no ha aclarado cuándo tomará la decisión definitiva sobre el futuro de Netanyahu, si bien ha sugerido que será "rápido" porque conoce parte de las pruebas recabadas por la Policía y ha seguido de cerca las pesquisas llevadas a cabo, en el marco de las cuales el primer ministro ya ha sido interrogado en varias ocasiones.

El máximo responsable del Ministerio Público ha admitido que el informe policial "obviamente es significativo", aunque ha apuntado que Netanyahu no tiene por qué dimitir de momento porque se trata por ahora de recomendaciones sin ningún tipo de vinculación legal.

El primer ministro ha cuestionado la labor de la Policía --"tiene tantos agujeros como un queso suizo"-- pero Mandelblit ha salido en defensa de los investigadores argumentando que el proceso ha sido "de manual". Un portavoz de la Fiscalía ha defendido además que el Ministerio Público ha actuado "en completa coordinación y con una cooperación excelente" con la Policía.