Trump esgrime las imputaciones contra rusos para descartar su supuesta relación con Moscú

16/02/2018 - 21:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que las imputaciones dictadas contra 13 ciudadanos rusos por las supuestas injerencias en las elecciones de 2016 demuestran que su equipo no conspiró con el Gobierno de Rusia.

WASHINGTON, 16 (EUROPA PRESS)

"Rusia comenzó su campaña contra Estados Unidos en 2014, mucho antes de que anunciase que me presentaría para ser presidente", ha publicado Trump en Twitter, poco después de que la Fiscalía norteamericana confirmase las imputaciones contra 13 individuos y tres entidades.

El presidente ha subrayado que "los resultados de las elecciones no se vieron afectados" por la posible injerencia y "la campaña de Trump no hizo nada malo". "No hubo conspiración", ha añadido en su mensaje.

El escrito de imputación revelado por la Fiscalía este viernes sostiene que algunos de los acusados se hacían pasar por estadounidenses y, sin revelar su relación con Rusia, se comunicaron con personas relacionadas con la campaña de Donald Trump y con otros activistas políticos para "coordinar actividades políticas".

Los imputados trabajaban con la llamada Agencia de Investigación de Internet, una organización relacionada con Rusia y sospechosa de difundir información falsa durante el periodo electoral que acabó con la victoria del magnate Donald Trump.

En concreto, según la Fiscalía Especial que dirige Robert Mueller, estos trece ciudadanos rusos "publicaron información despectiva" sobre varios de los candidatos electorales y, a mitad de 2016, sus esfuerzos incluyeron el apoyo a la campaña presidencial de Trump y también se centraron en "denigrar" a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.