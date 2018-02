Marcelo Guedes y el reto de honrar la tradición de centrales brasileños en el Lyon

Tras los recordados Edmilson, Cris y Caçapa, es el turno de Marcelo Guedes de perpetuar la tradición de de defensas centrales brasileños del Lyon, fichado para liderar la zaga del equipo francés pero que atraviesa un periodo de graves dificultades.

Incorporado esta temporada del Besiktas, el futbolista ha tenido incluso que presentar sus disculpas al equipo y a los aficionados por el error fatal que cometió al comienzo del partido contra el Rennes (derrota 2-0) el 11 de febrero, que costó el primer tanto al Lyon, que ya no fue capaz de levantarse.

Contra el Mónaco (derrota 3-2) también tuvo responsabilidad en el tercer gol, logrado en el minuto 88 por el portugués Rony Lopes.

El jueves ante el Villarreal en Europa League (triunfo 3-1) la lentitud de su intervención permitió al ruso Denis Cherysev sortearlo con facilidad y permitir a Pablo Fornals situar el marcador en 2-1 provisional.

- Una elección sorprendente -

La decisión del Lyon de fichar a este jugador atlético (1,91 m, 85 kg), de 30 años, que fue cuatro veces internacional con la selección de Brasil sub-20 pero que nunca ha jugado con la absoluta, sorprendió a muchos.

Adversario del equipo francés en los cuartos de final de la Europa League en 2017, el Besiktas y Marcelo en particular no se mostraron muy sólidos en defensa, especialmente en el partido de ida. El brasileño no jugó la vuelta al estar sancionado.

El Lyon pagó 7 millones de euros por un jugador que había pasado por cuatro campeonatos europeos; Polonia (Wisla Cracovia), Holanda (PSV Eindhoven), Alemania (Hanóver 96) y Turquía (Besiktas).

"Esto aceleró mi integración y me siento bien en Lyon, donde el club facilita las cosas para que mi familia y yo nos sentamos bien", señaló a principios de año en una conferencia de prensa.

- Desequilibrios defensivos -

"Mi experiencia me permite transmitir cosas a mis compañeros. Creo en mí, pero también en el equipo", añadió.

El Lyon, que luce un flamanta ataque, no parece haber dado un paso hacia adelante en defensa. Ha concedido 30 goles esta temporada tras 25 jornadas del campeonato (7ª defensa), uno más que el curso pasado en el mismo periodo de la competición. Además su arquero Anthony Lopes es el que más paradas suma en la Ligue 1.

"Nuestro equipo está muy centrado en la parcela ofensiva, lo que provoca muchos desequilibrios cuando atacamos. Esto puede dañar al adversario pero también provocar muchos errores a nosotros mismos, cuando perdemos el balón demasiado rápido. Hay que aceptar este desequilibrio", señaló el técnico Bruno Genesio.

Marcelo, que rechaza haberse convertido en el jefe de la defensa, espera corregir los errores individuales de las últimas semanas y continuar su progresión. El domingo ante el Lille en la 26ª jornada tiene una buena oportunidad.

