"Me quedan más Juegos, seguro", dice el chileno Horwitz tras descalificación en el Gigante

AFP 18/02/2018 - 8:19

El chileno Kai Horwitz, descalificado este domingo al salirse de la pista en la segunda manga del Gigante de Pyeongchang, afirmó que le quedan "más Juegos" por delante.

"Tengo recién 19 años, el esquiador generalmente (explota) a los 27, 28. Me quedan más juegos adelante, seguro, y sacar lo que aprendí ahora y seguir mejorando", afirmó el chileno de 19 años, que en la primera manga había marcado un tiempo de 1 minuto 14 segundos y 88 centésimas que le colocó en el puesto 47, a seis segundos y 61 centésimas del registro marcado por el líder Marcel Hirscher.

"La primera (manga) no me gustó mucho, sentí que arriba ataqué pero tuve un par de errores que me costaron tiempo", explicó el joven esquiador de Santiago.

"La segunda no tenía nada que perder y traté de esquiar bien y rápido (...). Entrando al muro tiré muy recto y ahí no lo pude recuperar", indicó.

El chileno participará el 22 de febrero en la prueba de Eslalon; "Mi disciplina era el Gigante, en Eslalon lo único que me queda es tratar de moverme lo más rápido posible, tratar de esquiar lo más agresivo posible y tratar de no fallar mucho", concluyó. En la prueba técnico coincidirá con su primo Henrik Von Appen.

El austríaco Marcel Hirscher, mejor esquiador del mundo los últimos seis años, conquistó este domingo su segundo título olímpico al hacerse con el oro en el Gigante de Pyeongchang.

