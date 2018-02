Alemania.- Merkel nombra como nueva secretaria general de la CDU a su posible sucesora

Annegret Kramp-Karrenbauer, cuyo estilo ha sido comparado con el de la canciller, dejará el Gobierno del Sarre para centrarse en el partido BERLÍN, 19 (DPA/EP) La canciller alemana, Angela Merkel, ha designado este lunes a Annegret Kramp-Karrenbauer, primera ministra del diminuto estado federado del Sarre, nueva secretaria general de su Unión Cristiano Demócrata (CDU) en lugar del dimisionario Peter Tauber.

Kramp-Karrenbauer es considerada posible sucesora de Merkel como líder del partido y futura candidata a la jefatura de Gobierno y suele ser comparada con Merkel por su estilo sobrio y sereno.

En una comparecencia conjunta ante la prensa, Merkel ha dicho que es "una gran suerte" poder contar con los servicios de la hasta ahora jefa de Gobierno regional. Merkel ha destacado que no es nada natural que una primera ministra que ganó hace no mucho elecciones dejase la función de Gobierno para dedicarse al partido.

La dirigente conservadora obtuvo un triunfo decisivo en los comicios regionales de Sarre en marzo de 2017, el campanazo inicial para una serie de derrotas de los socialdemócratas con Martin Schulz al frente que culminaron en el peor resultado histórico en los comicios generales del 24 de septiembre.

Kramp-Karrenbauer desafió todos los pronósticos y se alzó en su región limítrofe con Francia con un 40,7 por ciento de los votos, frente a un 29,6 del SPD. Desde entonces gobierna por segunda vez en con el SPD de socio menor.

RENOVACIÓN EN LA CDU

La futura secretaria general de los democristianos ha anunciado una renovación de los contenidos del partido. En este sentido, ha dicho que en los próximos meses pondrá en marcha un debate sobre el programa de la CDU en el que serán tenidas en cuenta todas las corrientes de la agrupación. Esta discusión será llevada a cabo "desde las bases hasta la cúpula", ha anticipado.

"La democracia necesita partidos populares fuertes", ha argumentado, defendiendo que la CDU debe orientarse nuevamente a obtener el 40 por ciento de los votos y no el 30 por ciento. En las elecciones generales de septiembre, la CDU obtuvo un 32,8 por ciento de los votos, su peor resultado desde 1949.

La política del Sarre, a la que se conoce como "AKK" por sus iniciales, trabaja desde hace años de forma estrecha con la canciller, con la que suele ser comparada por su estilo mesurado y analítico, así como por su tenacidad y capacidad para imponer sus ideas.

Desde 2010 forma parte de la Ejecutiva de la CDU y fue integrante de la delegación democristiana que negoció el acuerdo para la formación de una nueva gran coalición con los socialdemócratas.

MERKEL ENVÍA UNA SEÑAL A SUS CRÍTICOS

La elección de Merkel en favor de la jefa regional del Sarre es interpretada como una señal hacia los más críticos en sus filas que demandan una renovación personal del partido y del Gobierno.

Preguntada sobre si se sentía ya la "princesa heredera" de Merkel, Kramp-Karrenbauer se ha mostrado categórica: "Nunca fui apta para los papales de princesa, tampoco antes en los Carnavales". También Merkel ha desestimado la pregunta de si la nueva secretaria general podría ser su sucesora.

Kramp-Karrenbauer ha anunciado su renuncia a la jefatura de Gobierno del Sarre para concentrarse en el partido en momentos en los que Alemania atraviesa una fase muy difícil, sin Gobierno estable desde las elecciones del 24 de septiembre.

La dirigente de 55 años será elegida en el cargo en el congreso que el partido celebrará el 26 de este mes para votar sobre el acuerdo de formación de una nueva gran coalición de gobierno con los socialdemócratas (SPD).

¿QUIÉN ES 'AKK'?

Annegret Kramp-Karrenbauer es una política de estilo sobrio y poco proclive a los grandes gestos. La conservadora de 55 años comenzó su carrera en la política hace más de tres décadas como concejal en su pueblo natal, Püttlingen, en el suroeste de Alemania, cerca de la frontera con Francia.

Desde entonces, cada vez que fue llamada a ocupar un puesto, lo hizo de manera tan eficiente que no tardó mucho en llegar la próxima promoción. La última, secretaria general de la CDU.

La mudanza de Saarbrücken, donde dejará el cargo de primera ministra, a Berlín para desempeñar esta función que también ocupó en el pasado la propia Merkel la convierte automáticamente en la gran esperanza de los conservadores y posible sucesora de la canciller.

"No hay tarea que no se le pueda encomendar a Annegret", dijo el ex jefe de Gobierno del Sarre y correligionario Peter Müller, al nombrar en 2000 a Kramp-Karrenbauer como la primera mujer en ocupar en Alemania un cargo de ministra del Interior regional.

Desde entonces, "AKK ha ganado adeptos dentro y fuera de la CDU. Tras pasar por varios ministerios, en 2011 se convirtió en la primera mujer en dirigir la región más pequeña del país. Y contra todo pronóstico, en marzo de 2017 arrasó en las elecciones regionales con un 40,7 por ciento. Este éxito le valió el respeto de los democristianos y en especial de Merkel.

"Serena" y "modesta" son algunos de los adjetivos que han acompañado a Kramp-Karrenbauer en su devenir político. Es una persona a la que se le puede creer cuando dice que nunca planeó llegar tan alto. "Me ayudaron muchas coincidencias felices", dice la católica, casada con un ingeniero minero y madre de tres varones adultos.

A los 18 años ingresó en la CDU y descubrió su pasión por la política. Después estudió Derecho y Política en la universidad. Para su nueva función en Berlín cuenta con tres características esenciales. Es luchadora, como lo demostró al conseguir más fondos para su 'land' en arduas negociaciones de reparto financiero federal y sabe tratar con los socialdemócratas, con los que gobierna hasta ahora por segunda vez en el Sarre.

Y es optimista. "Tengo siempre confianza, de lo contrario no podría estar en la política". En el partido se espera que pueda devolver la tranquilidad perdida tras las elecciones generales. Sus interlocutores la describen como una persona abierta y comunicativa, que sabe llegar a la gente. Recientemente fue elegida la segunda jefa regional más querida por los alemanes.

Kramp-Karrenbauer es partidaria de aplicar con más dureza la reglamentación de asilo político. Fue muy criticada en 2015 al abogar por el matrimonio del mismo sexo, algo que es posible en Alemania desde el año pasado. También está a favor de la apertura del sacerdocio católico a mujeres.