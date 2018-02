Zidane confía en que sea "poca cosa" la lesión de Modric

AFP 20/02/2018 - 14:16

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha visto como se le sigue llenando la enfermería con la lesión de Luka Modric, la cual confía en que sea "poca cosa", a dos semanas de jugar la vuelta de octavos de final de la 'Champions' contra el París SG.

Modric "se ha resentido en el 'isquio', la situación es que hoy no está entrenando", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido del miércoles contra el Leganés, correspondiente a la 16ª jornada de Liga.

Este encuentro quedó aplazado en diciembre pasado por la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubes, en el que ganó el título.

Modric sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha", según un parte médico del Real Madrid, que no precisa tiempo de baja, limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución".

"Creo que es poca cosa", añadió Zidane, que espera recuperar cuanto antes a una de sus piezas claves.

El técnico insistió en que tiene "fe en toda la gente que trabaja aquí, los 'fisios', doctores, para que vuelva rápido con nosotros, nada más".

El centrocampista croata se ha unido en la enfermería al brasileño Marcelo, que tuvo que retirarse el domingo del partido liguero contra el Betis a la media hora de juego echándose la mano al muslo izquierdo y siendo sustituido por Theo Hernández.

Marcelo se sometió este martes a unas pruebas que han evidenciado "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha", según el parte médico, que tampoco precisa el tiempo de baja del lateral.

Modric y Marcelo se han unido en la enfermería blanca el alemán Toni Kroos que sufrió un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda en el partido de ida de la Liga de Campeones que acabó con la victoria del Real Madrid sobre el París SG por 3-1.

"Me molesta ver a 3 o 4 jugadores fuera, como siempre, no me gustan los lesionados, pero lo que me toca. Espero que sea poco para estos jugadores, vamos a ver si es cuatro o cinco días, o siete, espero que sea poco", afirmó Zidane.

