Joaquin Phoenix, en el rol de dibujante tetrapléjico en último filme de Gus Van Sant

AFP 20/02/2018 - 18:59

Tres años después de la salida de su última película, recibida con duras críticas, el director estadounidense Gus Van Sant presentó este martes en la Berlinale "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", protagonizada por Joaquin Phoenix, que encarna a un dibujante alcohólico y tetrapléjico.

Conocido por alternar películas de autor ("Elephant", Palma de Oro en Cannes en 2003) con otras más taquilleras, como "El indomable Will Hunting", el cineasta se adentró en la biografía del dibujante John Callahan, descubierta hace 20 años gracias al actor Robin Williams, quien durante un tiempo sopesó interpretar al personaje.

Callahan, alcohólico desde la adolescencia, sufrió a los 21 años un accidente de auto que lo dejó tetrapléjico. Acabó dedicándose al dibujo humorístico, su tabla de salvación. Fallecido en 2010, este hombre pelirrojo fue toda una figura en su ciudad de Portland (Estados Unidos), la misma de Gus Van Sant.

"Fue alguien que siempre jugó con los límites", subrayó el cineasta en Berlín. Los dibujos políticamente incorrectos del dibujante forman parte integrante de la película, para mejor ilustrar su personalidad.

"La bebida fue su principal hándicap", estimó Phoenix, rechazando dar detalles sobre cómo se preparó para este papel en silla de ruedas.

"Leí el libro cinco o seis veces", se limitó a explicar el actor, recompensado el año pasado en el Festival de Cannes por su actuación en "En realidad, nunca estuviste aquí".

El filme se concentra en el accidente de Callahan y su redención, otorgando un amplio lugar a las reuniones de alcohólicos anónimos y a las terapias de grupo que siguió.

El filme precedente de Gus Van Sant, "El mar de árboles", con Matthew McConaughey y Naomi Watts, fue duramente criticado en el Festival de Cannes de 2015. La cinta narraba el encuentro de dos hombres que habían decidido suicidarse en un bosque en Japón.

Entre tanto, el director trabajó en la miniserie "When we rise" sobre la lucha por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos.

may/app/age