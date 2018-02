Juncker ironiza con ser primer ministro británico: "Sería bueno para Reino Unido"

AFP 23/02/2018 - 14:01

El titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ironizó este viernes sobre la incertidumbre respecto a la posición británica sobre su futura relación con la Unión Europea (UE), asegurando que "sería bueno para el Reino Unido" tenerlo como primer ministro.

"No soy el primer ministro británico. Sería bueno para el Reino Unido si yo lo fuera, pero no lo soy", dijo irónicamente a su llegada a una cumbre europea, sin la mandataria británica Theresa May, consagrada al futuro de una UE a 27.

Juncker hizo el comentario en respuesta a una pregunta sobre una reunión de alto nivel del gobierno británico presidida por Theresa May con el objetivo de poner en marcha un plan sobre la futura relación con la UE.

"Comentaré el resultado" de esta reunión del gobierno británico "cuando conozca su conclusión exacta", explicó el ex primer ministro luxemburgués, para quien corresponde a Londres y al parlamento británico responder a los "nuevos interrogantes" aparecidos en Reino Unido.

"Mi hipótesis de trabajo es que Reino Unido abandonará [el bloque] a finales del marzo de 2019", agregó el titular de la Comisión, máxime cuando aumenta la presión en el país de los partidarios de continuar en la UE.

La primera ministra británica Theresa May explicará el 2 de marzo qué clase de relación pretende con la Unión Europea tras el Brexit, anunció este viernes en Londres su portavoz, al día siguiente de una reunión de ocho horas de su gobierno.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tiene previsto desvelar por su parte las orientaciones de negociación de los 27 sobre este asunto durante una cumbre en marzo.

cds-tjc.zm