"Sentimos mucho lo que pasó", dice Zidane sobre el policía muerto en Bilbao

AFP 23/02/2018 - 15:13

"Sentimos mucho lo que pasó", declaró este viernes el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane sobre el policía fallecido el jueves en Bilbao en los enfrentamientos entre ultras del Athletic y del Spartak Moscú, antes de un partido de la Europa League.

"Pensamos en su familia que es lo más importante. No me gusta la violencia, cuando pasan estas cosas es muy difícil entenderlo, esperemos que no vuelvan a pasar cosas así en un estadio de fútbol", declaró el francés.

En los enfrentamientos entre ultras del Athletic y del Spartak Moscú, equipos que jugaban la vuelta de dieciseisavos de la Europa League, murió un agente de la Ertzaintza, la policía vasca, víctima de un infarto, indicó el departamento de seguridad vasco en un comunicado, que aclaró que la muerte no era consecuencia directa de un traumatismo provocado por los disturbios.

"Todos los clubes quieren combatir esto, un club quiere lo mejor para sus aficionados, la gente viene al estadio para ver un partido de fútbol con sus hijos, sus familiares, tener un día feliz. Esta es la realidad y lo que queremos todos", añadió.

Un minuto de silencio se guardará este fin de semana en todos los partidos del campeonato español en memoria del policía fallecido.

El Real Madrid, tercero a 14 puntos del líder Barcelona, se enfrenta el sábado al Alavés (15º) en el Santiago Bernabéu.

