Arabia Saudí defiende que la guerra de Yemen es "legítima"

23/02/2018 - 15:20

BERLÍN, 23 (DPA/EP) El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Jubeir, ha defendido que la guerra que libra el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi contra los rebeldes huthis en Yemen, en la que Riad participa para apoyar a las tropas gubernamentales, es "legítima".

"La guerra en Yemen es una guerra legítima", ha dicho en una entrevista concedida a la agencia de noticias alemana DPA. Al Jubeir ha esgrimido que se trata de "una guerra defensiva", amparada por las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Carta de Naciones Unidas, porque responde a la rebelión huthi.

Sobre el rol de Arabia Saudí, que comanda la coalición internacional que apoya a Hadi, ha sostenido igualmente que es legítimo porque los países de la región intervinieron "a petición del Gobierno legítimo" de Yemen. "Así que no hay nada malo", ha enfatizado.

Sin embargo, Naciones Unidas y las ONG presentes en Yemen han denunciado los incesantes ataques contra la población civil, especialmente contra los niños, y han señalado como principales responsables de los bombardeos aéreos y de artillería a Riad y sus socios.

Estas acusaciones, que podrían llegar a constituir crímenes de guerra, han llevado a algunos países a replantearse los envíos de armas a Arabia Saudí. Al Jubeir ha advertido de que, aunque hay "fuertes lazos" bilaterales, Arabia Saudí no se convertirá en "un juguete". "O Alemania es un proveedor fiable o no lo es", ha subrayado. No obstante, ha aclarado que no quiere "poner en un apuro" al país europeo y que, si se retira, encontrarán las armas "en otro lado".

"GRANDES AVANCES"

Por otra parte, se ha referido a la situación interna en Arabia Saudí, donde en el último año se ha producido un cambio "notable" a causa del nuevo príncipe heredero, Mohamed bin Salman, que ha decidido imprimir un nuevo rumbo a la potencia árabe del Golfo.

"Nos hemos movido en términos de reformas a un ritmo muy rápido, porque tenemos que hacerlo. El 70 por ciento de nuestra población es menor de 30 años. Por tanto, tenemos un país joven. Tienen esperanzas, sueños y ambiciones. Y quieren ser capaces de cumplirlos", ha explicado.

Al Jubeir ha señalado en este sentido que el objetivo es conseguir "un Gobierno eficiente, transparente y responsable" capaz de lograr "una economía dinámica, próspera e innovadora" y, sobre todo, menos dependiente del gas y del petróleo.

Las mujeres juegan un papel importante en este escenario, ha afirmado. "No se puede tener una economía próspera si la mitad de la población no participa", ha asumido. Por eso, el Gobierno se ha fijado como objetivo que participen en al menos un cinco por ciento. Ya ha habido "grandes avances", como la autorización para que conduzcan y asistan a eventos deportivos, "y creo que eso va a continuar", ha augurado.

El jefe de la diplomacia saudí ha rechazado, sin embargo, las críticas a la pena de muerte. "Estados Unidos tiene la pena de muerte y no veo muchas críticas en Alemania respecto a Estados Unidos", ha espetado. "Esas son nuestras leyes y es un tema soberano que la gente debe respetar", ha recalcado.