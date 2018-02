Gabriel Jesus podría reaparecer con el City el domingo en final de Copa de la Liga

AFP 23/02/2018 - 17:41

El delantero brasileño del Mánchester City Gabriel Jesus podría reaparecer el domingo en la final de la Copa de la Liga ante el Arsenal tras casi dos meses de lesión, anunció este viernes su entrenador Pep Guardiola.

El goleador brasileño, de 20 años, se lesionó el pasado 31 de diciembre en un partido contra el Crystal Palace.

El pasado viernes se incorporó a los entrenamientos del equipo y parece estar ya en condiciones de volver a jugar.

"Todos están bien. Mañana veremos a Gabriel Jesus. Ha completado su tercer entrenamiento, y está mejorando cada día", declaró Guardiola en conferencia de prensa.

Guardiola aseguró que el equipo ha notado la baja de Gabiel Jesus. "Sergio Agüero ha estado fantástico, pero a veces necesita descansar. Contra el Wigan podríamos haber acabado con dos delanteros si Gabriel hubiese estado en el banquillo", explicó el técnico en referencia a la eliminación en la FA Cup por el Wigan esta semana (1-0).

Las posibilidades de jugar para Gabriel Jesus aumentan porque otro de los delanteros, Raheem Sterling, es duda. "Tiene un problema muscular. Se lo hizo contra el Basilea. No sé si estará listo".

Lo que sí confirmó Guardiola es que en la portería estará el chileno Claudio Bravo en lugar del brasileño Ederson, habitual en la Premier League y la Champions.

"Si no fuese por él, no estaríamos en la final. Merece jugarla, y lo hará. El vestuario es muy importante. Sin él, no estaríamos aquí", justificó.

str/jw/mcd/pm