Lewandowski desmiente que esté planeando irse al Real Madrid

AFP 24/02/2018 - 19:35

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski desmintió este sábado estar en contacto con el Real Madrid para un eventual fichaje, reaccionando así a las especulaciones del diario alemán Bild sobre una posible salida hacia el club español.

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no sé si mi agente los ha tenido. La gente continuará escribiendo lo que quiera, no me interesa", declaró Lewandowski este sábado, después del partido empatado 0-0 ante el Hertha de Berlín.

Lewandowski, de 29 años y con contrato con el Bayern hasta 2021, rompió esta semana con su agente Cezary Kucharski, un compatriota que se ocupaba de su carrera desde hacía diez años.

Su nuevo agente es el israelí Pini Zahavi, que tiene reputación de estar próximo al Real Madrid.

Zahavi, de 74 años, es uno de los grandes nombres en el mercado de fichajes internacional y fue clave en el traspaso de Neymar del Barcelona al París Saint-Germain, por 222 millones de euros -récord de la historia del fútbol-.

El cambio de agente provocó que la prensa alemana relanzara las especulaciones sobre una posible salida de Lewandowski, autor de 29 goles con el Bayern esta temporada, hacia el Real Madrid. Según el diario Bild, ya han comenzado las conversaciones.

"Un jugador tiene el derecho de cambiar de agente, eso no significa nada", señaló el técnico muniqués Jupp Heynckes. "Pero el Bayern quiere guardar a todos sus mejores jugadores", añadió.

