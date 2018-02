Un concurso de talento ayuda a los refugiados sursudaneses en Uganda a "olvidar" su sufrimiento

26/02/2018 - 15:03

Más de 600 jóvenes sursudaneses que viven en el campamento de Bidibidi, en Uganda, han participado en un concurso de talento, financiado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizado por la ONG World Vision, con el que han conseguido "olvidar", aunque solo sea por un momento, el sufrimiento que acumulan.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Bidibidi es el campamento para refugiados más grande del mundo. Alberga a unos 283.500 sursudaneses que proceden de seis etnias distintas, algunas de ellas rivales, lo que amenaza con repetir allí el patrón de violencia que alimenta la guerra civil que les ha echado de su país.

"Durante las audiciones vimos a jóvenes de varias tribus reunirse por primera vez", ha comentado Richard Duuki, del programa de protección infantil de World Vision en Uganda. "Dejaron de lado las diferencias tribales y trabajaron duro para conseguir el gran premio", ha destacado.

Las audiciones, en las que los jóvenes mostraron su talento en música, danza y actuación, se realizaron en las cinco zonas en las que está dividido Bidibidi y los campeones de cada una de ellas se enfrentaron en una final de la que salió un ganador individual y otro de grupo elegidos por un jurado de artistas locales.

Peter Papiross, de 21 años, se ha alzado con el galardón individual. "Dejé la escuela hace ocho años porque mi madre no podía pagarla", ha contado. También tuvo que renunciar a su carrera musical como cantante de rap, pero gracias a este 'got talent' la ha retomado. El aliciente era el premio de grabar un tema con el artista afro-reggae Ceaserous.

"La multitud era grande, pero cuando lo vi allí, entre los jueces, supe que debía hacerlo lo mejor posible. No quería decepcionarle. Me encanta su música, su canción 'Dangerous' es uno de mis temas favoritos. Estoy muy agradecido de poder trabajar con él y grabar una canción juntos. Seguro que me enseñará mucho sobre rap", ha valorado.

Además, retomar la música le ha ayudado a sobrellevar Bidibidi. "Cuando canto me olvido de mi doloroso pasado", ha confesado. "He pasado por muchas cosas. El conflicto me ha separado de mi familia (...) He perdido a muchísimos parientes como consecuencia de la guerra", ha lamentado. Y por eso en sus letras le dice al mundo "que deje de pelear".

Otros diez refugiados sursudaneses, los integrantes del Grupo Kijjebere, han ganado una nueva oportunidad. Han sido agraciados con el premio colectivo, que les permitirá trabajar con Hexagon Communications Solutions, en Kampala, para mejorar sus habilidades musicales.

"La música sana", ha defendido Duuki apuntando al caso de Papiross. "Debemos continuar utilizando la música, el arte y los deportes para promover la coexistencia pacífica entre los refugiados y las comunidades de acogida", ha recalcado el representante de World Vision. "Necesitamos (...) que dejen a un lado cualquier diferencia tribal", ha remachado.