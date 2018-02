La UE pide "resultados concretos" a Polonia para disipar preocupación sobre el Estado de Derecho

27/02/2018 - 14:29

Los Gobiernos europeos han reclamado "resultados concretos" al Gobierno polaco en su diálogo con la Comisión Europea para disipar la preocupación sobre el Estado de Derecho por su polémica reforma judicial pero han evitado tomar una decisión sobre la propuesta que presentó Bruselas en enero para activar el procedimiento que podría llevar, en última instancia, a la retirada de su derecho de voto en la UE.

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

"Esperamos que este diálogo lleve a resultados concretos. Hoy no era un día para tomar decisiones. Era un día para la discusión e intercambiar puntos de vista sobre el estado de las cosas", ha resumido en rueda de prensa la viceprimera ministra búlgara y titular de Exteriores, Ekaterina Zaharieva, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la Unión este semestre, al término de la reunión de los ministros responsables de Asuntos Europeos para comentar a preparar la próxima cumbre europea.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha defendido que con el nuevo Gobierno polaco hay "una situación diferente". "Ahora tenemos un diálogo con Polonia. Pero el diálogo sólo es útil si produce resultados", ha avisado el responsable comunitario, que ha insistido en que no se puede "reforzar el control político sobre la Justicia".

"Si podemos acordar con las autoridades polacas que la necesidad de una reforma judicial no puede ser una excusa para limitar o incluso liquidar la independencia judicial, que la separación de poderes es un elemento esencial de la Unión, podemos encontrar soluciones", ha asegurado el holandés.

Timmermans constatado el respaldo "muy fuerte" del Consejo a la vía del diálogo con Varsovia y "el apoyo generalizado a la posición de la Comisión" pero, sobre todo, ha puesto en valor que "todos" han apoyado "al Estado de Derecho como un principio fundamental de la Unión Europea".

"No ha habido malentendidos sobre esto. La independencia de la justicia es un elemento esencial para el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es uno de los más fundamentales boques fundacionales de la UE. Esta es la opinión de todo el mundo en la mesa", ha remachado.

Timmermans ha insistido en que "también es un elemento esencial" para el funcionamiento de la Unión, ya sea el mercado interior o la aplicación uniforme del Derecho europeo.

El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario ha recordado las cuestiones que Varsovia debe resolver "son conocidas", entre ellas que el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional sea acorde a la normas de la Constitución y que se hagan públicas sus sentencias-- y ha confiado en que el Gobierno polaco remita "en breve" su respuesta al dictamen motivado que le remitió en diciembre, recordando el plazo límite de tres meses para responderle.

"El secretario de Estado polaco ha dicho en la reunión que podemos esperar una respuesta polaca muy rápido. En base a esta respuesta, daremos nuestra reacción", ha explicado. Sólo una vez que conozcan la respuesta polaca, el Ejecutivo comunitario podrá determinar si contiene "propuestas concretas para avanzar o no".

"Espero que veamos algunos pasos positivos adelante. Pero no tenemos indicaciones en ningún sentido. No sé lo que habrá en los documentos. Tendremos que esperar a ver", ha admitido Timmermans, que ha explicado que si la respuesta no ofrece soluciones volverá al Consejo "muy pronto" para que tomen una decisión sobre su propuesta de activar el artículo 7 del Tratado por el riesgo sistémico en un país de la UE para el Estado de Derecho.

Este, en última instancia, podría llevar a la suspensión del voto en el Consejo, aunque Hungría ya ha dejado claro que no apoyaría este extremo.