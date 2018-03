El Comité Noruego investiga dos nominaciones fraudulentas de Trump al Nobel de la Paz

1/03/2018 - 16:21

El Comité Noruego encargado de designar anualmente el premio Nobel de la Paz investiga dos nominaciones fraudulentas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la persona que presentó la candidatura en los últimos dos años había incurrido en una suplantación de identidad.

WASHINGTON, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario del Comité, Olav Njolstad, ha informado al periódico 'The Washington Post' de estas pesquisas, que están ya en manos de la Policía de Oslo. El fraude se destapó después de que una persona incluida como aval de las candidaturas negase cualquier vinculación.

"Recibimos muchas nominaciones que no son válidas cada año, bien porque no se cumple el plazo o porque quien lo propone no tiene derecho a hacerlo", pero "hasta donde yo sé es el primer ejemplo de una nominación falsa en la que alguien ha robado la identidad de otra persona", ha explicado Njolstad.

El Comité Noruego apenas ha dado más detalles sobre este caso, en la medida en que hay una investigación policial abierta y que todo el proceso por el que se elige al Nobel de la Paz está rodeado del máximo secretismo. Los nombres de los candidatos y cualquier información sobre las deliberaciones no ven la luz hasta pasados 50 años.

En esta ocasión, los organizadores han recibido 329 candidaturas, la segunda cifra más alta de la historia, solo por detrás de las 376 del año 2016. De los 329 nominados, 217 corresponden a candidaturas individuales y 112 a a organizaciones.

El año pasado el galardón fue a parar a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), mientras que en la lista de premiados figuran cuatro presidentes de Estados Unidos: Barack Obama (2009), Jimmy Carter (2002), Woodrow Wilson (1919) y Theodore Roosevelt (1906).