Richie Porte, enfermo, es baja para la Tirreno-Adriático

AFP 2/03/2018 - 13:16

El australiano Richie Porte, que sufre una infección respiratoria, es baja para la Tirreno-Adriático (7-13 marzo), anunció este viernes su equipo, BMC.

Porte, de 33 años, cayó enfermo tras la Vuelta al Algarve, "lo que le obligó a perderse casi una semana de entrenamientos", señaló su director deportivo Max Sciandri.

Vencedor en dos ocasiones de la París-Niza (2013 y 2015), Porte había optado este año por la Tirreno-Adriático. De vuelta a la competición en enero tras su grave caída en el Tour de Francia en julio, ganó una etapa del Tour Down Under (2º en la general) y no brilló en la Vuelta al Algarve.

En la 'carrera de los dos mares' el equipo estadounidense estará liderado por el campeón olímpico, el belga Greg Van Avermaet, acompañado por el australiano Rohan Dennis y el italiano Damiano Caruso.

jm/pm