Heynckes pide a Lewandowski que olvide el Real Madrid y se concentre en el Bayern

AFP 2/03/2018 - 16:38

El entrenador del Bayern Múnich Jupp Heynckes sugirió este viernes a su goleador polaco Robert Lewandowski que se "concentre en el Bayern Múnich" para ganar la Champions, en lugar de pensar en un posible traspaso al Real Madrid.

"Estaría bien que se concentrara en el Bayern Múnich. Si queremos llegar lejos en la Liga de Campeones, debe funcionar el sector ofensivo. Sería mejor no hablar de eso (de un posible traspaso)", señaló el técnico de 72 años cuando le preguntaron por los rumores de una salida de Lewandwoski al Real Madrid.

"No sé si son especulaciones o sueños, no tengo ninguna información. Pero cuando tú juegas en el Bayern, ya has alcanzado la cima, no hay otro club como el Bayern", añadió Heynckes.

El sábado Lewandowski, de 29 años, desmintió cualquier contacto con el Real Madrid. Los rumores crecieron con su reciente cambio de agente, pasando a manos del israelí Pini Zahavi, uno de los hombres fuertes del mercado internacional y cercano al Real Madrid.

Heynckes también se refirió al incidente de esta semana entre el polaco y Mats Hummels en un entrenamiento: "De la confrontación nace el rendimiento".

"Es mejor eso a que se duerman en el entrenamiento. Enseguida hay que olvidar todo esto, lo que pasó, pasó", dijo.

En un partido de entrenamiento Hummels reprochó a su compañero su falta de implicación. El polaco respondió con contundencia y la discusión fue recogida por la prensa.

