La defensa de Leopoldo López denuncia la irrupción del SEBIN en su casa como un acto de represalia

2/03/2018 - 19:23

La defensa del disidente venezolano Leopoldo López ha denunciado este viernes una vulneración de sus derechos fundamentales y los de su familia, incluidos sus tres hijos pequeños, por la irrupción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su casa, en lo que ha considerado un acto "con trasfondos de retaliación".

CARACAS, 2 (EUROPA PRESS)

Según el relato de la mujer de López, Lilian Tintori, agentes del SEBIN irrumpieron "bruscamente" en la vivienda familiar durante la madrugada del jueves y permanecieron allí durante casi toda la jornada porque "dicen que 'es una nueva orden de arriba'".

El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, que ha comparecido este viernes junto a Tintori, ha denunciado que se trata de "una incursión ilegal" porque, aunque el líder opositor está bajo arresto domiciliario, "las normas internacionales contemplan que el hogar es inviolable".

"Hemos podido certificar en el Tribunal Quinto de Ejecución que no hay ninguna orden que diga que la custodia de Leopoldo López debe estar dentro de su residencia. La orden de custodia es externa y, por tanto, no puede ingresar ninguna autoridad si no hay una orden que lo contemple y eso hasta esta hora certificamos que no existe", ha subrayado.

Gutiérrez ha llamado la atención sobre el hecho de que en la casa, además de López, viven Tintori y sus tres hijos, uno de ellos recién nacido. "A estos niños se les están vulnerando sus derechos. Basta pensar por un instante que un niño de estos tenga que convivir con un funcionario armado y que algo lamentable pudiera pasar", ha indicado.

En respuesta, el Consejo de Protección certificó la violación de los derechos de los menores y levantó un acta de ello, pero "tampoco se les permitió entrar, por lo que en plena vía pública tuvieron que tomarles una entrevista a los niños, quienes manifestaron todo lo que estaba pasando".

Así las cosas, Gutiérrez ha instado al Tribunal Quinto de Ejecución a "ordenar el retiro de esa unidad policial del interior de la residencia y ratificar que la custodia se mantenga al exterior de la casa, dado que durante cuatro años ha quedado demostrado que no hay ningún peligro de fuga".

"Lo que hay es una persona inocente, injusta y arbitrariamente presa que debe ser liberada inmediatamente", ha insistido. A este respecto, ha recordado que actores clave del proceso judicial en contra de López, como la Fiscalía, han admitido que fue una farsa.

"TRASFONDO DE RETALIACIÓN"

Además, el abogado defensor ha considerado que la actuación de las autoridades venezolanas tiene un "trasfondo de retaliación" porque se ha producido justo el mismo día que el 'New York Times' publicaba un amplio reportaje sobre López elaborador a partir de varias conversaciones mantenidas en los últimos meses.

Estas charlas violan las condiciones bajo las cuales se le concedió el pasado verano el arresto domiciliario tras pasar tres años encarcelado en Ramo Verde. La Justicia venezolana le había prohibido hacer declaraciones políticas. Pese a ello, ha decidido arriesgarse: "Si me censuro, la dictadura me derrota".

En este reportaje, el jefe de Voluntad Popular aclara que nunca ha pensado en fugarse de Venezuela y ha confesado que estos años de privación de libertad le han servido para matizar su postura, otrora de confrontación a las "visiones diferentes". "Ahora entiendo que todas son necesarias para salir de este desastre", ha sostenido.

López, visto como la principal baza de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para desahuciar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, fue condenado a casi catorce años de cárcel en 2015 por incitar a la violencia en las revueltas opositoras del año anterior, que se saldaron con 43 muertos.