Ministro de Exteriores chino critica decisiones de Trump sobre aranceles

AFP 3/03/2018 - 16:27

EL ministro de Exteriores de China, criticó las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que calificó de "sin fundamento" en un órgano de prensa estatal.

"La decisión estadounidense de imponer sanciones a países exportadores de acero y aluminio, en nombre de un daño a la seguridad nacional, no tiene fundamento" dijo el ministro Wang Yi, en entrevista con el China Business Journal.

"No solamente China cree que esto no es razonable; muchos países europeos y Canada también han afirmado que esto no se puede aceptar" agregó.

El jueves, Trump anunció tarifas de hasta 25% a las importaciones de acero y 10% al aluminio para castigar prácticas comerciales que considera desleales y que a su entender agravan el déficit y roban empleos estadounidenses

