El ex vicepresidente de Australia no está seguro si el bebé de la extrabajadora del Gabinete es suyo

4/03/2018 - 14:43

El ex viceprimer ministro de Australia Barnaby Joyce ha reconocido en una entrevista que el bebé de la mujer embarazada con la que mantenía una relación extramarital podría no ser suyo.

SÍDNEY, 4 (Reuters/EP)

Joyce, que anunció su dimisión en el marco de la polémica levantada en el país tras salir a la luz que mantenía una relación extramarital con una antigua trabajadora del Gabinete, ha asegurado que la identidad del padre biológico aún "no está clara", pero que o cambiaría sus sentimientos.

"Es mío. Allí está", ha asegurado Joyce. "Puedo decir que si no fuera mío, no me importaría. Todavía pasaría por ello y aún así lo amaría", ha añadido.

El caso ha abierto una brecha en el seno del Gobierno de coalición australiano. El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull aseveró que Joyce, que continuará ocupando su escaño en el Parlamento, llevó a cabo "un error de juicio" a la hora de iniciar una relación con Vikki Campion, su exsecretaria de prensa.

Joyce, un católico practicante que ha hecho campaña en numerosas ocasiones a favor de los "valores familiares", se encuentra bajo una inmensa presión dado que no informó de su relación con la antigua trabajadora.