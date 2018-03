Una promoción catapulta a Bon Jovi a la cima de los éxitos en EEUU

AFP 5/03/2018 - 16:33

Bon Jovi volvió a la cima de los más vendidos gracias a la promoción de un CD, lo que representa un triunfo para el formato físico en una era dominada por el streaming.

El álbum 13 del roquero de New Jersey "This House Is Not For Sale", que fue el éxito número uno en la lista 200 de Billboard en noviembre de 2016, volvió a ponerse en la cima de la lista durante la semana que termina el jueves.

La banda, que en abril será incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll, vio un surgimiento en ventas, al ser incluida en su álbum como parte de un tour, con fans que compraron boletos dando un código para el CD enviado por correo.

El éxito de Bon Jovi marca una inusual dominación en las ventas tradicionales de la industria de la música, donde los CD han decaído y las disqueras están enfocadas en la demanda de streaming.

"This House Is Not For Sale" vendió 120.000 copias en la semana reportada, dijo el domingo en la noche el servicio de seguimiento Nielsen Music.

