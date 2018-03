Israel.- Un antiguo asesor de Netanyahu alcanza un acuerdo para ser testigo de la Fiscalía en un caso de corrupción

5/03/2018 - 16:29

Nir Hefetz, antiguo asesor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha alcanzado este lunes un acuerdo para ser testigo de la Fiscalía en un caso contra Netanyahu por presunta corrupción.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el diario israelí 'Haaretz', Hefetz --quien fuera médico, confidente y asesor de medios de Netanyahu-- ha acordado dar pruebas a la Fiscalía en torno al 'caso 4000', conocido también como 'caso Bezeq'.

Netanyahu es sospechoso de actuar para dar beneficios fiscales a Bezeq y su expresidente Shaul Elovitch a cambio de una cobertura positiva en el portal de noticias Walla, propiedad de la compañía.

Hefetz --sospechoso de recibir sobornos y obstrucción a la justicia-- testificó en el marco del caso en diciembre, si bien fue arrestado hace dos semanas y finalmente ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para dar detalles sobre el mismo.

El diario local 'Yedioth Ahronoth' ha indicado que Hefetz recibirá inmunidad total, no cumplirá pena de cárcel y no tendrá que pagar multa a cambio de ofrecer su testimonio.

El citado diario ha señalado que Hefetz podría incriminar a Netanyahu en dos casos --el de Bezeq y otro abierto por presunta aceptación de regalos--, al tiempo que testificará en otro caso por un supuesto intento de sobornar a una juez a cambio de que cerrara un caso contra su esposa, Sara Netanyahu.

Netanyahu, que se reunirá durante la jornada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado por el momento, si bien su círculo ha indicado que "cuando hay algo no es necesario un testigo del Estado y cuando no hay nada ni mil testigos del Estado ayudarán".

"La búsqueda incansable de testigos del Estado es la mejor prueba de que no hay nada ni habrá nada", ha subrayado, tal y como ha recogido 'Yedioth Ahronoth'.

De esta forma, Hefetz se suma al antiguo jefe del gabinete Ari Harow y el ex director general del Ministerio de Comunicaciones Sholmo Filber, quienes ya han alcanzado acuerdos con el Estado para ser testigos de la Fiscalía.

El primer ministro ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones contra él y ha argumentado que las decisiones que tomó fueron adoptadas "según factores profesionales, testimonios profesionales y asesoría legal".