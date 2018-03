La Liga no está preocupada por posible caída de los ingresos televisivos

La Liga Española de Fútbol (LaLiga) no está preocupada por la subasta de los derechos televisivos para el periodo 2019-2022 del campeonato español que próximamente sacará a concurso, pese a los temores de una caída de las ofertas y el malestar de los difusores, indicó su presidente Javier Tebas.

"Queda mucho tiempo para el concurso. Si queda desierto, no pasa nada, pero no va a quedar desierto. Quizá sea lo mejor. A lo mejor el modelo al que tenemos que llegar las ligas profesionales se adelantará unos años. Pero lo que está claro es que las plataformas digitales van a entrar, el mercado va a ser diferente", declaró Tebas en un debate sobre derechos televisivos en el deporte español.

El mercado va a ser diferente y nadie se va a quedar nada en exclusiva", insistió el dirigente, que cifró en 1.300 millones de euros el precio fijado para los derechos en el mercado nacional a partir de 2019, por los 1.100 millones actuales.

En el mercado internacional, el objetivo para Tebas es pasar de los 700 millones actuales a 1.000 por cada temporada del periodo 2019-2022.

Tebas no se mostró preocupado por las recientes declaraciones de dirigentes de compañías de telecomunicaciones, como Telefónica, que han dejado caer que no pugnarán por los derechos del fútbol por su alto coste. "Si les parece caro que no compren el fútbol, no pasa nada. Sacaremos tanto o más dinero. Asumimos el riesgo", respondió irónico Tebas.

Los temores a una caída de los ingresos televisivos en el fútbol europeo fueron alimentados el mes pasado por la rebaja de los derechos domésticos de la Premier League, tras la venta de los cinco primeros lotes (de siete) para el periodo 2019-2022, aunque con 40 partidos aún por vender, el potente campeonato inglés aún puede superar el récord de 5.700 millones de libras (5.700 millones de euros, es decir, 1.900 por temporada) del anterior contrato firmado en 2015.

