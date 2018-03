Guardiola insiste en que respetará las reglas de la FA aunque no esté de acuerdo

El entrenador español del Mánchester City Pep Guardiola insistió en que aceptará las reglas de la Federación Inglesa (FA) a pesar de que no esté de acuerdo con los cargos impuestos por la instancia, que consideró un símbolo político el lazo amarillo que luce en apoyo de cuatro líderes independentistas catalanes.

Guardiola aceptó el lunes los cargos por incumplir las normas sobre la exhibición de símbolos políticos.

"Son las reglas, las tienen y las aplican por lo que acepto la decisión porque tengo que hacerlo", señaló Guardiola este martes en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de octavos de Champions contra el Basilea, en el que volverá a lucir el lazo amarillo.

El español puede portarlo en la Champions porque la UEFA tiene reglas diferentes a la FA.

"Estoy trabajando en este país bajo unas reglas, pero esto no significa que esté de acuerdo en si son correctas o equivocadas", añadió Guardiola.

"Muchas veces en la historia vemos que las decisiones tomadas no fueron justas", continuó.

Guardiola también se refirió al director ejecutivo de la FA Martin Glenn, que metió en el mismo saco a la esvástica y a la estrella de David judía, en unos comentarios sobre el lazo de Guardiola.

Además dijo que el lazo amarillo era "un símbolo de la independencia de Cataluña", lo que Guardiola niega.

"La primera impresión que tuve cuando escuché eso es que no entendió el significado del lazo amarillo, lo que significa. Quizás ahora se de cuenta de lo que significa, no va sobre independencia o no, no se trata de eso. Es sobre cuatro personas o más que están en la cárcel por no hacer nada", explicó el español.

