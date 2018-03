Salvini tiende la mano a quienes apoyen el programa de gobierno del centro-derecha en Italia

6/03/2018 - 18:57

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha vuelto a defender este martes su derecho a ser primer ministro después de que su partido fuera la fuerza más votada de la coalición de centro-derecha y ha aclarado que quienes apoyen el programa de la misma podrían tener cabida en un futuro gobierno liderado por el bloque.

ROMA, 6 (EUROPA PRESS)

"Somos la primera coalición y somos la esperanza para los italianos", ha defendido Salvini, en declaraciones a la prensa en Milán, asegurando que la coalición es compacta y acudirá junta a los contactos que mantendrá en el presidente de la República, Sergio Mattarella, con los partidos políticos para la designación del futuro primer ministro.

"Hay un Parlamento, hay un candidato a primer ministro y hay un programa que llevará a Italia fuera de las arenas movedizas", ha subrayado el líder de la Liga. "Quien quiera apoyar este programa le aceptamos, pero no haremos acuerdos con partidos", ha puntualizado.

Salvini no ha querido entrar en detalles sobre lo que ha hablado con el ex primer ministro Silvio Berlusconi, después de que la Liga adelantara a su partido, Forza Italia, en las elecciones del domingo y si éste ha aceptado que sea él el candidato a primer ministro y no su propuesta, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"Preguntádselo a él", ha replicado. "Estamos preparados, hay un equipo, había un acuerdo antes de la votación y nosotros solemos mantener los acuerdos", ha insistido Salvini, que considera que el acuerdo sigue siendo "válido después de la votación" para todos los miembros de la coalición.

"He hecho una larga campaña electoral para que Salvini sea primer ministro, nos han votado doce millones de personas como coalición, cinco millones a la Liga y luego me dicen, ¿qué haces, te echas a un lado? No", ha afirmado, recalcando así su reivindicación de ser candidato a primer ministro.

Por otra parte, preguntado sobre si ha habido algún tipo de contacto con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el partido más votado el domingo, Salvini ha replicado: "les veo en la televisión". Ya el lunes, había descartado la posibilidad de "coaliciones extrañas" ante quienes plantean la posibilidad de una alianza entre los dos partidos, dada la falta de mayoría tanto de la colición de centro-derecha como del M5S para gobernar.