Entrenador del Hertha Berlín insta al hijo de Klinsmann a trabajar más

AFP 7/03/2018 - 13:55

El entrenador de porteros del Hertha Berlín reprochó a Jonathan Klinsmann, el hijo de Jürgen Klinsmann, que sea "demasiado estadounidense", y le instó a trabajar más para hacerse un hueco en el fútbol profesional alemán.

Tercer arquero del club de la capital, el joven de 20 años, crecido en Estados Unidos, reivindica por su parte la cualidades que le otorga su origen: "Es gracias a eso que soy menos nervioso en el terreno de juego", afirmó el martes, en inglés, en una conferencia de prensa.

Su entrenador Zsolt Petry, citado el miércoles por la prensa alemana, no comparte la misma opinión: "Estos dos o tres últimos meses no fueron buenos. No estamos contentos con su progresión (...) él es aún un poco demasiado estadounidense".

"No está todavía impregnado de las virtudes alemanas, como el trabajo serio y concentrado. En el fútbol profesional (...) si uno no tiene eso, no tiene nada", explicó Petry, de nacionalidad húngara.

El hijo del campeón del mundo en 1990 y antiguo seleccionador de la Mannschaft busca hacerse un nombre en el país de su padre: "Mi objetivo a largo plazo es ser el número 1 aquí en Berlín. Quiero que un día, cuando digan Klinsmann, la gente piense en Jurgen y en Jonathan".

Hasta el momento, sólo disputó un partido con el primer equipo, en el 1-1 ante el Östersund sueco en la Europa League, donde paró además un penal.

De nacionalidad estadounidense, disputó el Mundial Sub-20 con el combinado de las 'Barras y Estrellas'.

