Tajani tras el resultado en Italia: "Pretendo seguir siendo presidente del Parlamento Europeo"

7/03/2018 - 14:02

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha expresado este miércoles su intención de seguir al frente de la institución europea después de que se hubiera ofrecido a ser el candidato a primer ministro del centro-derecha si esta coalición ganaba las elecciones en su Italia natal.

ROMA, 7 (EUROPA PRESS)

"Pretendo seguir siendo el presidente del Parlamento Europeo, no he hecho nunca campaña electoral", ha sostenido Tajani en declaraciones a la RAI, en su primera reacción tras las elecciones del domingo, en las que los antisistema del Movimiento 5 Estrellas fueron la fuerza más votada y el centro-derecha la coalición con más respaldo, pero no el suficiente para gobernar.

"Siempre he antepuesto el interés del Parlamento Europeo a cualquier otra cosa", ha sostenido Tajani, reconociendo que al mismo tiempo también es "un parlamentario europeo elegido en la lista de Forza Italia".

El antiguo comisario europeo no quiso confirmar hasta el pasado jueves su disposición a ser primer ministro si el centro-derecha ganaba las elecciones, pese a que el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ya había dejado claro que era su candidato para el puesto.

Sin embargo, el partido ultraderechista y euroescéptico Liga, que forma parte de la coalición de centro-derecha, ha superado en votos a Forza Italia por lo que su líder, Matteo Salvini, ha defendido su derecho a ser él quien sea el primer ministro si consiguen reunir los respaldos necesarios para gobernar.

Respecto al futuro gobierno, Tajani ha sostenido que "el objetivo de todos es tener un Gobierno estable para un gran país que está llamado en los próximos meses a desempeñar un papel protagonista".