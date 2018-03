Cientos de trenes anulados este jueves en España por huelga de mujeres

AFP 7/03/2018 - 15:38

El transporte ferroviario se verá perturbado este jueves en España a causa de la huelga general convocada por los sindicatos para defender los derechos de las mujeres, anunció el miércoles la compañía nacional, Renfe.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en los trayectos de media distancia, 200 trenes de un total de 568 no circularán, indicó el ministerio de Fomento, gerente de Renfe, precisando que se garantizará el 65% del servicio.

En los trenes de alta velocidad (AVE) o de larga distancia, 105 trayectos quedan anulados, es decir que se garantizará un 72% del servicio.

Diez sindicatos han convocado una huelga general de 24 horas el jueves para reclamar un trato igualitario a las mujeres en el mundo del trabajo y que entre otras cosas se ataje la brecha salarial, mientras que colectivos feministas han llamado a las mujeres a no consumir o dejar de hacer tareas domésticas.

Los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, que en un primer momento se mostraron reticentes, han terminado convocando una huelga de dos horas por turno en todos los sectores.

El objetivo según CCOO es denunciar "el negacionismo sobre las desigualdades" entre hombres y mujeres, que se han agravado con la crisis económica vivida por el país entre 2008 y 2013. Dicha crisis, según el sindicato, se ha traducido en una pérdida de poder adquisitivo del 22% en los sectores ocupados mayoritariamente por mujeres.

El objetivo no es sólo denunciar la brecha salarial, sino también las diferencias en términos de contratación y "el acoso y la violencia" sufrida por miles de mujeres en sus puestos de trabajo, añade UGT.

La huelga ha sido objeto de debates en España desde hace semanas, y varias personalidades han anunciado que tomarán parte.

La actriz Penélope Cruz anunció la anulación de algunos compromisos y dijo que observará una huelga "doméstica", por lo que dejará que su pareja, el actor Javier Bardem, se ocupe todo el día de los dos hijos que tienen.

Dos de las cinco ministras del gobierno conservador de Mariano Rajoy (compuesto de 14 miembros) estimaron preferible observar una "huelga a la japonesa", es decir, echar más horas y extremar el celo en el trabajo, lo que escandalizó a la izquierda.

Rajoy tomó sus distancias con estas declaraciones, y además se comprometió a recibir a un colectivo de mujeres de limpieza.

"No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido", declaró Rajoy este martes en el Senado.

Una gran manifestación está prevista en las principales ciudades españolas a partir de las 19H00 (18H00 GMT).

